胡宗南長女胡為美新書發表 8月1日感受生命之美

由台灣知名作家胡為美出版的新書「為美所看到的生命美」，將於8月1日（星期六）下午2時30分，在硅谷亞洲藝術中心舉行新書發表會暨簽名會。(硅谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 胡為美將於8月1日在硅谷亞洲藝術中心發表新書，內容涵蓋散文、小說、旅行與生命感悟，並邀請讀者線上線下參與交流。

由台灣知名作家胡為美出版的新書「為美所看到的生命美」，將於8月1日（星期六）下午2時30分，在硅谷亞洲藝術中心舉行新書發表會暨簽名會，主辦單位邀請灣區 文友及喜愛文學的朋友們親臨現場。

「為美所看到的生命美」是胡為美旅居美國46年來出版的第3本著作，也是她多年文學創作的最新結晶。胡為美出生於台北，為近代史名將胡宗南將軍長女，畢業於台灣輔仁大學圖書館學系，並獲美國威斯康辛大學教育碩士學位。她曾任「台灣婦女雜誌」編輯、南加州 巴沙迪那市立學院中文講師、「台灣醒報」唯美隨筆專欄作家，並曾擔任北加州華人作家協會會長，是海外華人女作家協會創會會員及中華民國婦女寫作協會會員。四十餘年來，她積極推動華文教育、文學創作與藝文交流，對灣區文化發展貢獻卓著。

本書收錄散文、小說、旅行書寫及人生隨筆，以細膩溫厚的筆觸，描繪父母親情、文壇前輩、矽谷奮鬥歲月，以及世界各地旅行見聞。作品既有對家國歷史的回望，也有對婚姻、家庭與信仰的深刻體悟，文字真摯流暢，情感豐沛。書中部分小說更結合有聲書形式呈現，讓閱讀與聆聽相互交融，展現創新的文學表現方式。

本書獲得多位文化界人士高度肯定。遠見．天下文化事業群董事長王力行盛讚其文字兼具記者的敏銳觀察與文學家的細膩情感。作家曹志漣認為，胡為美的作品承襲民國女作家的優雅文風，在理性布局中流露真摯情感。前總統府資政胡為真則表示，本書不僅深情追憶父母，更傳遞信仰與愛的力量。

主辦單位歡迎喜愛文學、關心歷史文化及人生故事的讀者，蒞臨現場與作者交流，一同感受她筆下所呈現的生命之美，並參加新書分享與簽名活動。

地址：3777 Stevens Creek Blvd., 4樓，Santa Clara, CA 95051。觀眾亦可網路參與Zoom ID：864 120 9030，Passcode: 3777。