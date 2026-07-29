從88歲到18歲海外傳承粵劇 粵劇世家三代同堂獲表揚

88歲到18歲三代同堂傳承粵劇，舊金山市議會表揚精英粵劇學院，推廣非物質文化遺產有成。（受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山市議會表揚精英粵劇學院，肯定其海外保存與推廣粵劇的貢獻。

舊金山市議會表揚精英粵劇學院，肯定其海外保存與推廣粵劇的貢獻。 重點二： 陳子平師傅與子孫三代同台受獎，展現粵劇音樂世家六代傳承。

陳子平師傅與子孫三代同台受獎，展現粵劇音樂世家六代傳承。 重點三：學院在灣區推動教育演出與交流，盼吸引年輕世代延續粵劇文化。

為表彰多年來致力保存及推廣粵劇 文化，舊金山 市議會28日向精英粵劇學院（Jing Ying Cantonese Opera Institute）頒發表揚狀，肯定該學院在海外傳承粵劇這項活態非物質文化遺產的貢獻。

頒授儀式最大亮點，是粵劇音樂世家三代同堂共同上台接受表揚，展現跨世代文化傳承的珍貴畫面。

現年88歲、出身第四代粵劇音樂世家的陳子平師傅，與第五代傳承人陳亮斌師傅，以及兩位在美國出生、分別20歲與18歲的第六代音樂傳承人陳嘉紅（Annie Chen）及陳嘉亮（Kelan Chen）一同接受表揚，象徵粵劇藝術在海外薪火相傳、生生不息。

粵劇被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，融合唱、做、唸、打及中國傳統音樂、美術等藝術形式，是嶺南文化的重要代表。隨著老一輩藝師逐漸凋零，如何培養年輕一代接棒，也成為海外粵劇界的重要課題。

精英粵劇學院多年來在灣區推動粵劇教育，透過戲曲演出、音樂訓練、青少年課程及文化交流，讓更多在海外成長的華裔 青年接觸並認識粵劇藝術。此次由三代傳承人共同接受市議會表揚，不僅代表一個家族六代相承的文化使命，也反映海外社區持續投入保存中華傳統文化的成果。

主辦單位表示，此次獲得舊金山市議會表揚，不只是對精英粵劇學院多年努力的肯定，更希望藉此提升主流社會對粵劇文化及非物質文化遺產保存工作的認識，讓更多年輕世代參與其中，讓這門擁有數百年歷史的藝術在美國持續扎根、發展。

由於當天市議會議程安排，精英粵劇學院的表揚儀式為當日最後一項嘉許活動。受表揚團隊先於市政廳270號會議室集合，由市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）表彰。

此次表彰不僅見證一個粵劇世家的薪火相傳，也展現舊金山多元文化城市對不同族裔文化資產的重視與支持。從88歲藝師到18歲青年，跨越近70年的同台畫面，成為海外華人社區傳承中華文化的重要里程碑。

88歲到18歲三代同堂傳承粵劇，舊金山市議會表揚精英粵劇學院，推廣非物質文化遺產有成。（受訪者供圖）

88歲到18歲三代同堂傳承粵劇，舊金山市議會表揚精英粵劇學院，推廣非物質文化遺產有成。（受訪者供圖）