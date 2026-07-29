駐金山經文處迎新送舊 新團隊亮相 續推台美交流合作

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處28日舉辦「迎新送舊」派對，邀請灣區 僑界、學界、科技界等代表齊聚一堂，歡迎新抵任同仁，也向即將離任的外交人員表達感謝。現場除安排新、舊任同仁分享服務心得，也透過交流與抽獎活動，增進與僑界及媒體互動，氣氛溫馨熱絡。

經文處處長伍志翔表示，駐外人員因工作需要經常輪調，人員來來去去是外交工作的常態，感謝每一位同仁在任內的付出，也特別感謝灣區僑界、社團及媒體朋友長期支持經文處工作，讓各項業務得以順利推動。他表示，近年台灣在國際上的能見度持續提升，是各界共同努力的成果，未來也期待攜手各界與新任同仁深化台美關係，讓更多國際社會看見台灣。

餐會中新、舊任同仁分享，並穿插抽獎活動，其中包括星宇航空提供的豪經艙獎項，將現場氣氛推向高潮。

此次共有三位同仁卸下駐舊金山職務，分別為副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭、科技組組長顏宏偉。三人回顧任內工作點滴，感謝灣區僑界、企業、媒體及各界人士長期支持，並表示，能在舊金山服務、見證台灣與北加州 在經貿、科技及文化等領域交流日益密切，是一段珍貴的外交歷程。

新抵任同仁也首次與灣區各界正式見面，包括金山灣區華僑文教中心主任王偉讚，申煥武組長、新聞組副組長張知萱，以及經濟組副組長侯穎蓁。新團隊表示，未來將延續歷任同仁奠定的良好基礎，持續深化台灣與北加州在經貿、科技、文化、教育及僑務等領域合作，進一步強化與灣區社區及各界夥伴的交流。

現場僑界人士也紛紛向離任同仁致意，感謝他們多年來對僑務及公共外交工作的貢獻，同時歡迎新團隊加入，期待未來持續攜手推動台美交流合作。

經文處表示，未來將持續扮演台灣與加州的重要橋梁，在既有合作基礎上，推動更多元的經貿、科技及文化交流，進一步深化台美夥伴關係。

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經文處迎新送舊，新團隊亮相，續推台美交流合作。（記者夏彥╱攝影）