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華人女孩唐思語編曲爵士作品 8月在家鄉舊金山奏響

記者王子涵／舊金山即時報導
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唐思語說，紐約聚集世界頂尖爵士樂手，幾乎每天都有演出；搭地鐵前往西村，周圍便有多...
唐思語說，紐約聚集世界頂尖爵士樂手，幾乎每天都有演出；搭地鐵前往西村，周圍便有多間爵士俱樂部，她甚至在一晚連看三場演出。（唐思語提供）

華人女孩唐思語（Skylar Tang）五歲時，第一次從父親收藏的唱片中聽到爵士樂。從此以後，爵士大師的作品成為她「在車上、在家裡聽的音樂」。長大後，她帶著小號遠赴紐約追尋爵士夢。今年8月，由她重新編曲的爵士作品將由美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz）帶回故鄉，在她的爵士夢想起步的SFJAZZ舞台奏響。

唐思語在舊金山出生長大，父母都是移民。儘管很早就被安排學習古典鋼琴，但唐思語卻對父親如數家珍的爵士唱片起了興趣。

她告訴本報，父親高中時移居美國，經朋友介紹愛上爵士樂，經常聽Bill Evans、Antônio Carlos Jobim及Joshua Redman等爵士大師的作品。當父親看到年幼的她對爵士展現的熱忱和潛力後，支持她接觸爵士樂、學習小號演奏。

唐思語九歲開始學小號，中學時參加史丹福爵士工作坊，2019年秋季獲選加入SFJAZZ高中全明星樂團，成為該計畫歷來第二名獲錄取的八年級學生，並在樂團學習五年。

新冠疫情爆發後，不少音樂教育活動被迫停擺，SFJAZZ仍以網課及戶外排練延續教學。唐思語說，這個計畫讓她在疫情期間仍能與其他樂手共同演奏。指導老師也鼓勵她開始作曲、編曲，並把作品交給真正的樂團排練，這為她日後得創作打下基礎。她形容SFJAZZ就像自己的「第二個家」。

唐思語之後連續三年入選NYO Jazz，隨團前往歐洲及南非巡演。她認為，該樂團最珍貴之處不僅是音樂訓練，更是讓來自全美各地的青年樂手相識。她目前率領的四重奏中，鋼琴手William Schwartzman及鼓手Ethan Oliver，都是她在NYO Jazz結識的夥伴。

巡演也讓她看見音樂跨越文化的力量。唐思語說，爵士樂誕生於美國非裔傳統，體現對個人聲音、自由和自我表達的追尋。即使海外觀眾未必熟悉這段文化背景，仍會被音樂的力量打動。她參與的海外演出幾乎每場都以全場起立鼓掌及安可曲結束，部分團員更是第一次離開美國。

唐思語表示，舊金山多元的族群和深厚的音樂傳統，讓她從小便接觸到爵士、放克、騷沙等不同音樂，共同塑造了她今天的音樂表達。

唐思語目前在哥倫比亞大學修讀歷史，並持續投入爵士演奏與創作。她說，搬到相距灣區近3000哩的紐約，徹底改變了自己的生活。紐約聚集世界頂尖爵士樂手，幾乎每天都有演出。搭地鐵前往西村，周圍便有多間爵士俱樂部，她甚至曾在一晚連看三場演出。

今年，卡內基音樂廳委託她從女性爵士作曲家曲集「New Standards」中挑選作品，為NYO Jazz重新編曲。她選中加拿大鋼琴家羅斯尼斯（Renee Rosnes）創作的「Galapagos」，她解釋道，選中該作品是因為它從一個簡單動機出發，逐漸發展成充滿能量與趣味的完整樂曲。

如今，父母仍會到場觀看她的演出，為她的選擇感到驕傲，也不忘提醒她按時吃飯、睡覺和照顧健康。唐思語希望自己的故事能讓更多華裔及移民父母看見，藝術不只是一項興趣，也能成為認識彼此、跨越文化的力量。

「創作藝術是有價值的，文化交流也是如此。」她說。

唐思語說，紐約聚集世界頂尖爵士樂手，幾乎每天都有演出；搭地鐵前往西村，周圍便有多...
唐思語說，紐約聚集世界頂尖爵士樂手，幾乎每天都有演出；搭地鐵前往西村，周圍便有多間爵士俱樂部，她甚至在一晚連看三場演出。（唐思語提供）

精華 FAQ

  • 她5歲時從父親收藏的唱片第一次聽到爵士樂，之後逐漸著迷。父親看見她的熱忱後支持她學小號，讓她9歲起正式學習，開啟日後的爵士生涯。

  • SFJAZZ讓她在疫情期間仍能持續合奏、作曲與編曲，奠定創作基礎；NYO Jazz則讓她結識全美青年樂手，並隨團赴歐洲及南非巡演，拓展視野。

  • 卡內基音樂廳委託她從女性爵士作曲家曲集中選曲，她挑中Renee Rosnes的《Galapagos》，因其由簡單動機發展成完整作品。她也希望以自身經驗證明藝術與文化交流都很有價值。

華人 爵士樂 舊金山

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