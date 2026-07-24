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楊斯棓醫師南灣開講 談台灣公民力量

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台灣協志會主辦的專題講座「一筆善款百年用，台灣遍地是英雄」，邀請醫師、作家楊斯棓...
台灣協志會主辦的專題講座「一筆善款百年用，台灣遍地是英雄」，邀請醫師、作家楊斯棓擔任主講人。(張正邦提供)

AI摘要

文章摘要整理：

楊斯棓受邀在南灣演講，以百年善款故事談台灣公民力量，鼓勵海外台灣人持續投入公益、教育與公共事務，並由台灣協志會推動僑界交流。

由台灣協志會主辦的專題講座「一筆善款百年用，台灣遍地是英雄」，於18日南灣文教中心舉行，邀請醫師、作家楊斯棓擔任主講人。活動吸引近百位灣區僑胞及青年學子踴躍參與，現場座無虛席，演講結束後交流熱烈。

楊斯棓此次應邀赴美，參與美東、美中及美西台灣人夏令會巡迴演講，分享多年來投入閱讀推廣、公民教育及公共事務的經驗。南灣場是他返台前特別加開的一場公開講座，希望將此次全美巡迴演講累積的心得與觀察，進一步與灣區僑界朋友分享。

演講中，楊斯棓以一筆影響台灣社會長達百年的善款故事為主軸，說明一個人的善念如何透過教育、公益與制度傳承，持續影響後世。他表示，真正改變台灣的力量，不一定來自知名人物，而是來自無數默默奉獻、願意承擔社會責任的平凡人。

他指出，正因一代又一代公民願意投入教育、公益及公共事務，台灣才能逐步累積出今日珍貴的民主、人權與公民社會。許多看似微小的善行，只要能夠持續傳承，往往可以跨越世代，對社會產生深遠影響。

楊斯棓分享自己多年來投入公共事務的經歷，鼓勵海外台灣人持續關心家鄉發展，善用自身專業與資源，透過文化交流、公益服務、青年培育及知識分享，成為連結台灣與世界的重要橋梁。

楊斯棓說，身處海外並不代表與台灣疏離，每一位海外台灣人的關心與參與，都是支持台灣的重要力量。無論身在何處，只要願意在自己的崗位上付出，都能為台灣及所在社區帶來改變。

台灣協志會會長張正邦表示，楊斯棓已連續三年應邀赴美參加台灣人夏令會，並多次造訪灣區演講。他的演講深入淺出，兼具歷史故事與現實啟發，受到僑胞歡迎。

他說，台灣協志會長期致力於推動公共論壇、文化交流及台美社區合作，持續邀請來自不同領域的傑出人士與灣區民眾分享經驗，促進僑界對公共議題的思考與交流。希望為海外僑胞提供更多元的交流平台，深化台美民間連結，同時鼓勵更多青年世代參與公共事務，持續為社區注入新能量。

精華 FAQ

  • 講座由台灣協志會主辦，主題為「一筆善款百年用，台灣遍地是英雄」。楊斯棓以一筆善款影響台灣百年的故事，談教育、公益與制度傳承如何形塑公民力量。

  • 他認為海外台灣人並不因身在異地而與台灣疏離，反而可透過文化交流、公益服務、青年培育與知識分享，持續關心家鄉發展，成為連結台灣與世界的重要橋梁。

  • 會長張正邦表示，楊斯棓連續3年參與台灣人夏令會並多次到灣區分享，內容兼具歷史故事與現實啟發，因此深受僑胞歡迎，也有助於推動公共論壇與青年參與。

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