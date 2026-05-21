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金山華埠有人反對D提案 憂衝擊商家、長者生活

記者李怡／舊金山報導
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舊金山華埠社區代表集會反對D提案，憂衝擊商家與長者生活。（受訪者供圖）
舊金山華埠社區代表集會反對D提案，憂衝擊商家與長者生活。（受訪者供圖）

舊金山華埠多位社區領袖、小商業代表與非營利機構人士，20日在華埠士德頓街（Stockton Street）Walgreens藥局外集會，公開反對今年選票上的D提案（Prop D），認為該措施可能衝擊華埠商業環境、影響零售業與基本民生服務，進一步加重長者與小商家的生活壓力。

D提案主打對大型企業高薪執行長加稅，支持者認為可增加市府財政收入，但反對方指出，提案可能讓大型企業減少投資、裁員，甚至將工作機會移出舊金山，最終衝擊零售業與社區商圈。根據反對方引用的分析報告， D提案可能造成最多1萬個工作流失，以及超過5億元薪資減少，其中零售業受影響尤其明顯。

當天到場發言者包括華埠小商業倡議者李雷綺華（Eva Lee）、華埠非營利社區領袖張艷珍（Rose Chung），以及舊金山總商會（San Francisco Chamber of Commerce）總裁兼執行長方達利（Rodney A. Fong）等人。

主辦方特別選在華埠 Walgreens 門口舉行記者會，指出這家店長期是華埠居民與長者購買藥品與生活用品的重要據點，若大型零售商撤出社區，將對居民日常生活造成實際影響。

多位發言者表示，華埠需要的是穩定人流與支持商業的政策，而非增加企業與商家壓力的措施。他們擔心，一旦大型企業減少投資，最終受影響的不只是企業本身，而是依賴社區商業生態生存的小商家、長者與低收入家庭。

華埠 舊金山 零售商

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