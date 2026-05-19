國民黨美西直一分部 表揚愛心媽媽

國民黨美西直一分部於17日在南灣華僑文教中心舉辦愛心媽媽表揚大會。(國民黨美西直一分部提供）

國民黨 美西直一分部5月17日在南灣華僑文教中心舉辦年度愛心媽媽表揚大會。今年當選的八位愛心媽媽是︰梁小貞、李芸華、簡秀貞、周谷蘭、陳恬寧、余國英、翁秀美及吳允良。

八位愛心媽媽除了對家庭付出無限愛心並為家人貢獻良多之外，她們大多熱心公益服務社會為社區做出許多貢獻。每位愛心媽媽上台接受表揚時，家人及支持者皆湧到台上為她獻花，場面非常溫馨。

經文處副處長朱永昌及直一分部常委宋貞為愛心媽媽獻花及頒發獎狀。當天的活動來賓雲集，僑界領袖鄭光志、葉雲河、陳松、林美蓮、呂玉貞、陳建芬等人，以及密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）皆到場祝賀。現場吸引了三百多位僑胞參加，場面熱鬧非凡。

宋貞致詞：「恭喜當選的八位愛心媽媽，善良有愛心的母親，必能營造出快樂的家庭。世人皆知，一位母親在家庭中的重要性。 」 她希望，明年活動能擴大舉行，籲請各界踴躍推薦心目中的愛心媽媽參加表揚。

朱永昌指出，母親節是全球性的節日，今年獲選的愛心媽媽們除了照顧家庭教育子女外，並將愛心延伸至社區服務。他鼓勵主辦單位持續擴大活動，讓更多人關注母親對家庭與社會的貢獻。

每年獲選的愛心媽媽大多由社團推薦，直一分部也鼓勵子女們為母親報名。只要在報名表上簡述母親對家庭的貢獻，就可參加選拔。直一分部於每年1月即開始接受愛心媽媽的報名。