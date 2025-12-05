我的頻道

未培訓員工操作CO2氣瓶 美最大連鎖中餐館熊貓快餐挨罰100萬

洛杉磯訊
因為沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶，熊貓快餐被罰100多萬元。(Panda Express臉書)
美國最大連鎖中餐廳熊貓快餐（Panda Restaurant Group, Inc.），3日被南加河濱縣高等法院裁定，支付超過100萬美元的罰款和訴訟費。該餐飲集團被控，沒有培訓員工如何處理可樂等碳酸飲料機使用的二氧化碳（carbon dioxide）氣瓶。這是近年加州對連鎖餐飲企業危險材料管理最嚴厲的處罰案例之一。

據河濱縣地方檢察官辦公室（Riverside County DA）新聞稿、以及多家媒體綜合報導，此次罰款總計105萬6925美元。訴訟內容顯示，熊貓快餐在加州的500多家門店，長期違反「危險材料商業計畫法」，涉不當處理危險物品、以及未能妥善檢查或監控廢棄物容器。

這起訴訟源於2022年，河濱縣地方檢察官辦公室、聯合多縣對熊貓快餐展開調查。發現這家大型連鎖餐廳500多家門店，沒有培訓員工處理二氧化碳氣瓶。具體違規行為包括，沒有對員工進行二氧化碳安全操作及泄漏檢測的充分培訓；沒有按州法律要求，準確記錄並向監管部門披露培訓情況。

二氧化碳通常儲存在餐廳儲存槽中，並被廣泛使用在碳酸飲料機中。如果處理得當，二氧化碳是安全的；但如果處理不當，二氧化碳可能會在不知不覺中洩漏，並迅速取代空氣中的氧氣，導致嚴重健康問題甚至死亡。在加州大多數司法管轄區，使用二氧化碳的企業必須對員工進行安全操作培訓，並指導他們如何檢測儲存槽和供應管線的洩漏。這些企業必須向當地監管機構提交經認證的完整準確報告，以確認完成培訓。

河濱縣檢察長赫斯特林(Mike Hestrin)表示，這起案件表明，即便是一種看似普通的氣體，如果管理不當，也可能對員工和公眾構成威脅。「熊貓餐飲集團已積極整改，法律對所有企業一視同仁。」

調查過程中，熊貓餐飲集團全面配合，並在全州範圍內500多家門店員工進行補訓，同時更新危險材料商業計畫和培訓記錄，以符合相關規定，雙方達成和解。根據最終和解協議，熊貓餐飲集團將支付88萬1925美元民事罰款；10萬美元用於補充環境項目費用；7萬5000美元調查與訴訟成本，共計賠償金額105萬6925美元。

和解協議還包含禁令條款，要求熊貓快餐未來五年內，加州所有門店嚴格遵守「加州健康與安全法典」，並接受定期合規檢查。參與本次聯合執法行動的，還有馬林縣（Marin）、舊金山縣、聖荷昆 （San Joaquin）、以及蘇拉諾縣（Solano）等地方檢察官辦公室。

