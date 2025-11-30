金山經文處舉辦感恩餐會 解台灣學子鄉愁

為解灣區台灣學子們思鄉之情，駐舊金山台北經文辦事處感恩節當天為灣區四所大學的台灣同學會成員舉辦感恩節餐會。（駐舊金山經文處提供）

為解灣區 台灣學子們思鄉之情，駐舊金山 台北經文辦事處感恩節 當天為灣區四所大學的台灣同學會成員舉辦感恩節餐會，駐舊金山經文處長伍志翔、教育組等各組代表與台灣學子們一同用餐，並就學生在美求學、生活及就業等各方面進行意見交換，了解學生們的需要。

中華航空公司舊金山總經理曾煜屏、北加州青商會代表，連同來自灣區各大學台灣留學生、親友等近百人齊聚一堂，共度佳節並進行深度交流。

今年9月剛到任的伍志翔向大家簡介台灣近年來耀眼的經濟成長、發展重點及產業亮點。他特別向台灣留學生表達期許與鼓勵，希望大家與辦事處保持緊密聯繫，努力深耕學術，畢業後找到一份好工作，將所學貢獻社會，讓台灣人良善的特質在海外發揚光大，並實現安居樂業的目標。