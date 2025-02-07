北加客家同鄉會2月22日聯歡 品嘗家鄉味傳承客家文化

北加州客家同鄉會2月22日將舉辦2025年年會暨新春聯歡活動。（主辦單位提供）

北加州 客家同鄉會2月22日在庫比蒂諾Quinlan Community Center（10185 N Stelling Road, Cupertino, CA 95014）舉辦2025年會暨新春聯歡活動，當天中午12時正式開席，備有道地客家美食及傳承家鄉味，也有歡樂表演及傳承客家文化，邀請灣區僑胞鄉親參加，共慶新春。

活動當天鄉親有機會品嘗最具特色的客家傳統美食，包括客家雞酒、湯圓、焢肉、油飯、筍乾及烤年糕等，全由客家鄉親們親手烹調，重現經典客家風味。

除美食饗宴，大會精心安排客家歌謠、傳統短劇、帶動跳等精采節目，讓鄉親在歡樂氣氛中感受濃厚的客家文化。此外還有摸彩活動，驚喜不斷，讓大家滿載而歸。

北加 州客家同鄉會成立以來，致力於聯絡鄉親、促進交流、發揚客家文化與倫理道德，讓客家精神薪火相傳，團結鄉親、弘揚客家精神。除新春聯歡會，每年也舉辦母親節卡拉OK暨藝文活動、夏季烤肉與旅遊，讓鄉親在異鄉也能感受到家的溫暖。

北加州客家同鄉會表示，正如俗語所說「有太陽的地方就有華人 ，有華人的地方就有客家人」，大家將繼續為客家語言、文化、產業及海外事務的永續發展努力，讓客家榮耀台灣、讓世界看見客家。報名詳情可電洽呂玉貞510-673-1498或何美麗408-655-2198。