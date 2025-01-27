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史丹福華裔校友 強化亞裔社區連結

記者徐蓓蓓／史丹福報導
史丹福大學96屆校友Angie Hsu和98屆校友Will Hsu推動亞裔連結。（取自史丹福網站）
史丹福大學96屆校友Angie Hsu和98屆校友Will Hsu推動亞裔連結。（取自史丹福網站）

據「史丹福日報」報導，史丹福大學96屆校友Angie Hsu和98屆校友Will Hsu，在2020年就創設了以父親名字命名的J.J. Hsu亞裔活動中心主任席位。自此，姐弟兩人一直通過為學生提供導師服務來推動亞裔美國人社區的聯結。

Angie Hsu和Will Hsu在12歲和10歲的時候從台灣移民到關島，後又來到薩拉度加市。初到美國的時候，姐弟兩人都是一句英文也說不來。關島的少數族裔占了大多數，很多人英文都有口音。但薩拉度加就很不一樣。Will回憶，學校裡的美國生亞裔和第一代亞裔移民都有不同的社交圈子。

史丹福大學96屆校友Angie Hsu(右)和98屆校友Will Hsu推動亞裔...
史丹福大學96屆校友Angie Hsu(右)和98屆校友Will Hsu推動亞裔連結。（取自史丹福網站）

Will Hsu形容，在上世紀90年代末高中校園裡，基於一個人被美國文化同化的程度有一個社交階層結構。很多亞裔移民都努力去融入或表現的「更加美國化。」姐弟兩人來到史丹福大學後卻在這裡發現了一個更加多元的新世界。

當時史丹福大學在1986年Jeffrey Au質疑亞裔錄取率太低之後，90年代的亞裔生比率從不到10%上升到15%左右。姐姐Angie回憶，大學裡的亞裔社群比高中時要緊密很多。她說：「好像我們都是亞裔美國人，所以不同社群之間的交往和互動非常頻繁。」對她而言，史丹福代表了「亞裔融合的巔峰。」

Will則表示，在其他亞裔中間他第一次感受到更深度的聯結。從自己的亞裔同伴那裡，他學會了「如何成為一個領袖，倡導行動，不僅推動自己前進更要推動一群人，以及如何進行創業、社交和政治活動。」

不過，雖然當時已經有相當數量的亞裔學生群體，整個大學內的亞裔並不多。Will記得，當時唯一的亞裔老師是第一個在史丹福設立亞裔研究課程的歷史教授和前高級助理副校長張少書（Gordon Chang）。

史丹福畢業後，去到東海岸發展的Angie發現，東岸的亞裔社區相對西岸要弱很多。「加州有點像一個泡泡。這裡的亞裔美國人社區是更得天獨厚。一旦離開這個泡泡，就會有很多現實的衝擊。美國其他地方並沒有進步這麼快。」

在Angie的律師生涯中，她發現，自己就職的第一家律所的合夥人和高級律師很多不願意當年輕的亞裔律師的導師，「結果就有太多的初級亞裔律師。」

從自身經歷出發，姐弟兩人決定設立亞裔活動中心主任席位，並以父親的名字命名，以紀念父母為了他們的生活和事業移民而做出的犧牲。

其次，他們發現很多亞裔美國人認為家庭內部的贈予是非常封閉的社區思維，希望通過培養「文化、社會和政治的力量」來「創造聯合和共同的目標。」

此外，他們也在考慮「怎樣才能為下一代亞裔美國小孩創造一個更好的史丹福。」

亞裔 移民 史丹福大學

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