我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

加州江蘇同鄉會新春聯誼 盼推動美中友好交流

記者龔玥╱聖荷西報導
加州江蘇同鄉會在南灣舉辦新春聯誼大會。(記者龔玥╱攝影)
加州江蘇同鄉會在南灣舉辦新春聯誼大會。(記者龔玥╱攝影)

加州江蘇同鄉會日前在南灣舉辦新春聯誼大會。活動以「總結過去，展望未來」為主題，希望能為促進中美友好交流、深化與江蘇的合作貢獻力量。

大會吸引了眾多政商界領袖與華人社團代表參會，包括中國駐舊金山總領館副總領事宋國選、蘇諾瑪市議員丁駿輝、佛利蒙市議員張亞靜。以及桑尼維爾前市長Tony Spitaleri等。

江蘇同鄉會暨江蘇商會會長酈志堅迎辭表示，將繼續致力於促進中美之間的友好合作與文化交流。

中國駐舊金山總領館副總領事宋國選說明2024年中國取得的經濟成就，並表示美中關係保持總體穩定。他提到江蘇作為中國改革開放的排頭兵，為美中地方合作提供了廣闊空間。並鼓勵江蘇同鄉會繼續推動中美友好合作，造福兩國人民。

美國IBM高級工程師淩棕博士以「人工智慧的現狀與前景」為主題發表演講。他深入淺出地解析了人工智慧領域的最新進展及其對社會發展的深遠影響，受到與會者歡迎。

聯誼活動在精采紛呈的文藝表演中迎來了高潮。主持人以輕鬆幽默的語言調動現場氣氛，不斷贏得熱烈掌聲。節目內容充分展現了中華文化的獨特魅力。各地的代表以家鄉話向來賓們送上新春祝福，拉近了與觀眾的情感距離。不少來賓紛紛用手機記錄下這些難忘的瞬間，現場掌聲不斷。

加州江蘇同鄉會聯誼大會現場贈送春聯。(記者龔玥╱攝影)
加州江蘇同鄉會聯誼大會現場贈送春聯。(記者龔玥╱攝影)
中國駐舊金山總領館副總領事宋國選在加州江蘇同鄉會上發言。(記者龔玥╱攝影)
中國駐舊金山總領館副總領事宋國選在加州江蘇同鄉會上發言。(記者龔玥╱攝影)

舊金山 人工智慧 加州

上一則

金山僑團東華社慶80周年 450人迎新春

下一則

冒充消防員衝洛杉磯火場 俄勒岡州夫婦被捕

延伸閱讀

一場野火燒掉「最後稻草」深藍加州滲入更多紅色素

一場野火燒掉「最後稻草」深藍加州滲入更多紅色素
川普驅逐計畫啟動 加州警方陷兩難

川普驅逐計畫啟動 加州警方陷兩難
移民、野火、馬斯克 川普與加州衝突主戰場

移民、野火、馬斯克 川普與加州衝突主戰場
江蘇造船技術加快形成領先優勢 交船期排到2028年

江蘇造船技術加快形成領先優勢 交船期排到2028年
學者：野火激怒洛杉磯富人 恐衝擊民主黨

學者：野火激怒洛杉磯富人 恐衝擊民主黨

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通