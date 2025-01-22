加州江蘇同鄉會新春聯誼 盼推動美中友好交流

加州江蘇同鄉會在南灣舉辦新春聯誼大會。(記者龔玥╱攝影)

加州 江蘇同鄉會日前在南灣舉辦新春聯誼大會。活動以「總結過去，展望未來」為主題，希望能為促進中美友好交流、深化與江蘇的合作貢獻力量。

大會吸引了眾多政商界領袖與華人社團代表參會，包括中國駐舊金山 總領館副總領事宋國選、蘇諾瑪市議員丁駿輝、佛利蒙市議員張亞靜。以及桑尼維爾前市長Tony Spitaleri等。

江蘇同鄉會暨江蘇商會會長酈志堅迎辭表示，將繼續致力於促進中美之間的友好合作與文化交流。

中國駐舊金山總領館副總領事宋國選說明2024年中國取得的經濟成就，並表示美中關係保持總體穩定。他提到江蘇作為中國改革開放的排頭兵，為美中地方合作提供了廣闊空間。並鼓勵江蘇同鄉會繼續推動中美友好合作，造福兩國人民。

美國IBM高級工程師淩棕博士以「人工智慧 的現狀與前景」為主題發表演講。他深入淺出地解析了人工智慧領域的最新進展及其對社會發展的深遠影響，受到與會者歡迎。