北加中國大專校聯會 2月8日年會暨會長交接

北加州中國大專校友會聯合會日前宣布，第41屆年會將於2月8日舉行，本屆年會重點活動包括新舊會長交接儀式，並特邀全美亞裔總商會（National ACE）執行長董繼玲擔任主講者，並以「打開機會之門」為主題的進行演講。（主辦單位提供）

北加州 中國大專校友會聯合會日前宣布，第41屆年會將於2月8日舉行。本屆年會重點活動包括新舊會長交接儀式，並特邀全美亞裔 總商會（National ACE）執行長董繼玲擔任主講者，並以「打開機會之門」為主題的進行演講。為鼓勵年輕校友或第二代積極參與，年會特別為各理事學校的學生代表提供半價優惠，期望吸引更多新生代力量加入。

北加州中國大專校友會聯合會會長蔡弘凱表示，能邀請到董繼玲參與，是本次年會的一大亮點，董繼玲將分享她作為一名來自台灣的留學生，如何突破從政天花板、成功融入美國主流社會的寶貴經驗，以及她的解決問題之道，這些經歷對亞裔社群有著重要的啟發意義。

副會長李淑貞指出，董繼玲不僅擁有豐富的從政經驗，並致力於培養亞裔下一代的領袖人才，她希望年輕校友能藉由參與年會活動汲取經驗，為校友會的發展注入更多創新動能。

年會召集人宋貞表示，本次年會獲得眾多灣區 社團及台灣企業的熱烈支持，她以庫柏蒂諾為例，說明當地華裔市議員與學區委員如何成功推動全美首個在高中設立的AP華語課程，讓台灣華語文融入美國主流教育系統，為華裔後代提供更多了解中華文化的機會。

祕書長暨候任會長奚藻勳透露，年會將由「風中之羽」彭樂雲老師編排開場舞，表演者包括聯會幹部、理事與義工。雖然大家並非專業舞者，但會以熱情和張力呈現一場令人難忘的演出。財務長黃安利表示，今年年會門票銷售情況十分踴躍，已接近九成售罄，她呼籲更多灣區朋友積極參加，並提到若活動籌款順利，將建請理事會將部分盈餘捐贈給南加州火災的救災工作，為受災地區盡一份心力。

年會除了新舊會長交接儀式與主題演講，年會還安排了豐富多彩的節目，包括愛久久樂團及加州排舞協會等表演，另有抽獎活動，獎品包括華航與長榮航空提供兩張機票、現金紅包及電腦等豐厚大獎，活動預計吸引約500人參加。

時間：2025年2月8日晚上6時至10時

地點：Santa Clara Convention Center, Mission City Ballroom

（5001 Great America Parkway., Santa Clara, CA 95054）