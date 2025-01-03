佛光山佛立門文教中心講座 1月4日談AI技術

佛光山佛立門文教中心：科技講座科普人工智慧趨勢。（受訪者供圖）

佛光山佛立門文教中心將於1月4日舉辦主題為「人工智能 —基於人類反饋的強化學習。」講座本次講座將深入探討AI 技術如何學習人類行為並應用於多領域，帶領參與者一同探索人工智慧 的無限潛力。

講座的主講人是來自卡內基美隆大學的機器學習與公共政策博士、現任Google軟體工程師的程珵博士（Dr. Serena Cheng）。憑藉其深厚的學術研究背景與豐富的業界經驗，程博士將生動闡述「強化學習」這一前沿技術的核心理念，並結合實際案例解析AI如何通過人類反饋，進一步優化機器操作、提升無人駕駛技術，甚至做出更具道德性的決策。

本次活動亮點包括主題前沿，了解「強化學習」如何成為AI發展的重要突破口。實際應用，探索AI在醫療、交通等領域的真實案例及未來潛力。互動交流，與程珵博士面對面討論，共同激發對AI的深刻思考。知識啟發，適合各年齡層和背景人士，無論是專業人士還是AI愛好者，都能在講座中受益匪淺。

活動詳情，時間：2025年1月4日（星期六），下午2時至3時30。地點：佛光山佛立門文教中心（3850 Decoto Rd, Fremont, CA 94555）

費用：免費入場。

此次講座內容不僅涵蓋技術層面，還將揭示AI與人類智慧合作的未來藍圖，旨在激發更多人對人工智慧的興趣與思考。

有興趣參與的朋友可通過以下鏈接報名：bit.ly/ABCSAITalk，或撥打聯繫電話 510-818-0077 獲取更多資訊。