海外炎黃子孫拜祖大典 3月在金山市府廣場舉行

2025乙巳年海外炎黃子孫拜祖大典3月30舉行。（受訪者供圖）

「2025年乙巳年海外炎黃子孫拜祖大典新聞發布會」日前在灣區 舉辦。活動吸引了眾多媒體記者、阿里賓及組委會成員出席。大典組委會主席張麗莉宣布，第十屆海外炎黃子孫拜祖大典將於2025年3月30日在舊金山 市府廣場盛大舉行。

張麗莉表示，本屆拜祖大典將以「同根同祖同源，和平和睦和諧」為主題，延續黃帝故里拜祖大典的九項傳統議程。自2016年起，這一活動已成功舉辦了九屆，成為海外華人 弘揚中華文化、凝聚民族情感的重要平台。

她指出：「我們肩負著傳承中華文化的責任，希望通過這一活動，讓更多海外華人華僑感受到民族的認同與自豪。」

活動亮點，為了迎接第十屆拜祖大典，組委會將舉辦一系列相關活動。其中，備受矚目的「我是炎黃子孫」評選活動將於2025年2月中旬展開，獲獎者將受邀參加大典期間的敬獻鮮花儀式。此外，大典結束後，還將舉行中華大舞台演出，展現中華傳統文化的藝術魅力。

發佈會上，張麗莉主席介紹了本屆拜祖大典的組委會核心成員，包括執行主席楊磊、副主席徐蘭英、賈慧君、李一冰，總指揮胡長橋、張福明，主持人鄭琼、總顧問陳熊。

她對組委會成員在籌備工作中的辛勤付出表示衷心感謝，並呼籲更多志同道合的華人華僑加入，共同為傳承和弘揚中華文化貢獻力量。