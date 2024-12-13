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硅谷亞洲藝術中心慶祝20歲 兩大主題展覽秀中國美學

記者葛歆睿／聖塔克拉拉報導
硅谷亞洲藝術中心展出任敏的水墨意象作品六作，全部為紙本，但裱在透明膠片上，作品臨空懸掛，可以正反兩面看，觀眾賞畫猶如走進墨陣，開創傳統繪畫裝裱的新形式。（主辦單位提供）
硅谷亞洲藝術中心展出任敏的水墨意象作品六作，全部為紙本，但裱在透明膠片上，作品臨空懸掛，可以正反兩面看，觀眾賞畫猶如走進墨陣，開創傳統繪畫裝裱的新形式。（主辦單位提供）

硅谷亞洲藝術中心成立20周年之際，開啟為期兩個半月的慶典展，以「中國水墨的現代化」和「中國油畫的國際化」兩大主題，舉辦四場展覽，分別是11月30日至12月17日的北美華人抽象藝術展，2024年12月21日至2025年1月1日的書法金石展，2025年1月4日至25日的北美華人具象藝術展，和2月1日至15日的當代藝術展。

館長舒建華表示，「中國水墨的現代化」和「中國油畫的國際化」是中心成立20年來最重要的兩次觀念突破。第一個10年創獲的「中國水墨的現代化」受黃梅四祖寺畫僧明鑒法師開示，領悟了淨慧老和尚提出的「佛教現代化與化現代」，認識到中國水墨是東方智慧最感興的表現，也是自由的形式，湊泊自然，自蘊真理，因而不需要現代化，相反可以包容現代化並治癒現代病。

第二個十年，透過在加州三角洲古老的中國村莊樂居隱居30年的畫家侯寧的油畫探索，藝術中心為他舉辦了八次個展，目前在遼寧博物館舉辦大型個人，有力證明「油畫民族化」的觀念是片面的，中國人油畫首先要國際化。

硅谷亞洲藝術中心成立20周年之際，開啟為期兩個半月的慶典展。（主辦單位提供）
硅谷亞洲藝術中心成立20周年之際，開啟為期兩個半月的慶典展。（主辦單位提供）

首場北美華人抽象藝術展，匯集了侯北人、劉國松、鄭重賓、劉墉、梁漢強、胡宏述、魏樂唐、趙渭涼、于崇信、馮鍾睿、高木森、劉榮黔、侯寧、任敏、古銑賢、于君慧、余春明、梁禮清、袁蕾、陳文作品40幅。

侯北人102歲的潑墨山水「筆掃山河」，題跋：「髮白心赤一畫徒，丹青潑染走江湖，筆掃山河風雷雨，滄海此生魂不孤」，與劉墉代表作「書卷河山」交相輝映。鄭重賓首次展出獨張版畫（Mono Print）作品四件，每件作品都是只印一張。任敏的水墨意象作品六作，全部為紙本，但裱在透明膠片上，作品臨空懸掛，可以正反兩面看，觀眾賞畫猶如走進墨陣，開創傳統繪畫裝裱的新形式。

生長於灣區屋崙、在加拿大逝世的抽象畫家梁漢強，方紙布陣、墨氣淋離。2015年在愛荷華逝世的設計大師胡宏述，業餘研究油畫40多年，用黑色油畫顏料在畫布上經營丘壑，1990年代初被老友劉國松偶爾發現，大吃一驚，推薦到台北國立歷史博物館大展，才為世人所知。還有五月畫會主將劉國松1980年「蒼山煙雨」及馮鍾睿抽象畫力作。加拿大皇家藝術學院院士劉榮黔展出他的的影像作品「彩頌」，並附賀詞「度過了青春期」。

華人抽象藝術展期到12月17日下午4時30分止，展覽免費入場及停車。12月14日美西時間下午3時30分至6時，硅谷亞洲藝術中心將在現場和線上舉行「中國水墨現代化與化現代」研討會。

地址：3777 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051, Central Computer Building 四樓，電話：408-248-2698，網站：www.artshu.com。

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