「竹風雅韻」慈善音樂會 竹笛演繹經典、當代名曲

喻珮涵竹笛演奏。（受訪者提供）

喻珮涵竹笛獨奏慈善音樂會「竹風雅韻」日前在聖塔克拉拉舉辦，為觀眾呈現了一場帶有傳統文化氣息的表演。

喻珮涵今年16歲，是10年級學生。她從小學習竹笛，至今已有9年，師從笛簫演奏家喻曉慶。12歲時通過竹笛10級考試，並獲得不少獎項，包括「第四屆北京竹笛展演金獎」「2022美國三藩市國際電影金獎」以及「2024美國USIMC金獎」。

音樂會上，喻珮涵演繹了多首經典曲目。演出囊括韻味濃厚的中國傳統音樂，呈現了清新雅致的當代作品。代表曲目包括展現江南美景的「姑蘇行」、描繪草原風光的「牧民新歌」以及山東名作「走進快活嶺」。

此外，她還改編並演奏了當代古琴名曲「半山聽雨」，在「神人暢」和「金蛇狂舞」兩首歌曲中展示了打擊樂功底，有的曲子古樸神秘，引人入勝；有的則熱烈歡快，為即將到來的節日增添喜慶氛圍。

音樂會的演出融入了鋼琴、古琴、簫和打擊樂的協奏，加州 青年國樂團也參與了演出。來自雅韻國樂社的新生代演奏者與喻珮涵共同演奏了民族音樂。

作為一場慈善音樂會，「竹風雅韻」的收益將全部捐贈給加州國樂團，用於推動民族音樂在海外的發展。喻珮涵在演出中宣布成立非盈利機構「Oriental Charm」，旨在通過師徒傳承和舞臺演出，讓更多人瞭解並熱愛中國民族音樂。