北加中文學校聯合會 感謝支持華語文教育

年終感恩會邀請超過80位嘉賓餐與，包含僑領、聯合會同仁、中文學校校長及教師。（記者孫愛薇／攝影）

北加州 中文學校聯合會8日在聖塔克拉拉市舉辦「47屆年終感恩會」，感謝這一年來支持推展海外華語文教育的僑領、聯合會同仁、中文學校校長及教師。感恩會以有趣的歌唱表演帶動現場氣氛，活動中播出台灣棒球冠軍應援曲「台灣尚勇」，與在場80位與會來賓一同為海外僑教加油打氣。

現場與會佳賓同跳台灣棒球冠軍應援曲「台灣尚勇」，為在教育第一線的老師與志工加油打氣。（記者孫愛薇／攝影）

往年年終感恩會僅邀請聯合會同仁，今年擴大舉辦邀請支持聯合會的捐款人與僑界領袖。北加 州中文學校聯合會會長李娜亞表示，做海外僑教非常辛苦，但有僑團和僑胞的支持，對華語文教育推展有莫大幫助。為此，聯合會還特地設計橋段，邀請捐款人上台接受致意。

在往年感恩會中，不曾有捐款人上台橋段。但李娜亞認為，捐款人有心，看到教育者的努力，願意有錢出錢、有力出力。即便捐款人非聯合會會員，卻仍提供資金讓聯合會持續籌備各項活動，「我們僑教工作本身為非營利，每個活動都非常耗資。捐款人願意支持，讓人感到非常感激」。

李娜亞認為，縱然推廣華語文教育路途艱辛，但有彼此的支持，才有意義。（記者孫愛薇／攝影）

李娜亞表示，聯合會旗下有80所中文學校，99%也屬於非營利組織，每位教育者與聯合會志工都在燃燒自己的精力與時間，這場餐會就是互相拍拍肩膀，擁抱彼此，對過去一年的辛勞表示肯定，未來有很多的路要走，如同在活動中字幕刊出的，「一路上有你，苦一點也願意」，縱然推廣華語文教育路途艱辛，但有彼此的支持，才有意義。

聯合會同仁以有趣的歌唱舞蹈方式，帶起熱鬧的年終感恩會氣氛。（記者孫愛薇／攝影）

駐舊金山 經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯臻、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、僑務委員李文雄、僑務委員李漢文、僑務委員魏德珍、僑務諮詢委員林美蓮、僑務諮詢委員呂玉貞、佛利蒙市議員邵陽、華航舊金山分公司總經理曾煜屏、舊金山世界日報總經理李銘濱、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、僑務顧問陳惠香、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長馬蒨君等多位僑領到場表達對華語文推廣的支持與感謝。

感恩會的最後，由捐款人暨中華聯誼會會長毛小苓，帶領眾人合唱「感恩的心」。年會在李娜亞的感謝聲與毛小苓的歌聲中，畫下完美感人的結尾。