北加州慈濟腎友會 11月17日感恩節聚會

北加州慈濟腎友會11月17日舉辦感恩節聚會，歡迎腎友親友一起參加。（主辦單位提供）

又到了一年一度感恩聖誕佳節的季節。空氣裡瀰漫著喜樂的氣息，超市、百貨公司裡人潮洶湧，人們期盼著闔家團聚，歡度佳節的時刻到來，北加州 慈濟腎友會每年固定舉辦感恩節聚會，大家聚在一起，感恩又平安的度過一年，感恩照顧的家人、醫護團隊、志工等等，身邊所有的貴人，讓每一個日子平安喜樂。

今年腎友會的感恩節聚會在11月17日下午2時至4時，在慈濟北加 州分會聖荷西 志業中心舉行，地址是2355 Oakland Road, San Jose, CA. 95120。當天將邀請幾位換過腎的、洗腎的腎友、醫護團隊的人員及志工們做經驗的分享和祝福，一起慶祝及感恩每一日的平安。雖然過程也有痛苦和不順，但畢竟都走過來了。

北加州慈濟腎友會感恩歡喜走過20年，見證了許多生老病死，喜樂及痛苦，陪伴每一位腎友走過坎坷不安和平安喜樂的日子。腎友們一起分享經驗心得，家人們也彼此分享日常的飲食起居的照顧。醫護人員盡心盡力地提供各種資訊，志工們提供每兩個月一次聚會的服務，讓腎友們在聚會中感受到安慰及安心，在在令人感恩。

這次的感恩聚會，還有個人吉他彈唱及合唱團表演，更有精美的茶點，希望大家有個溫暖的感恩佳節。歡迎腎友㩦家人參加，可參加現場實體活動也可上網參加。

Zoom Meeting網址：https://us02web.zoom.us/j/88200316063?pwd=aGlKMnlIeW5uWnRRenVuY0luK0VZZz09

Meeting ID：882 0031 6063；Passcode：2024

電話參加請撥打669-900-6833 US(San Jose)

如需更多的資訊或任何問題，歡迎電洽408-457-6969。