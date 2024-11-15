陳姮良中文語法與寫作課 迪安薩社區學院冬季班招生

迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始註冊，是民眾進修的好機會，此為學校示意圖並非該校。（美聯社）

庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始招生註冊，此冬季班社區大學中文系將開「掌握中文語法與寫作課程」，由教師陳姮良授課，若民眾對於想要深入學習語法並提升中文寫作技能，可把握時間註冊報名。官網：deanza.edu。

庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始招生註冊，中文系將開「掌握中文語法與寫作課程」，由教師陳姮良（如圖）授課。（受訪者提供）

位於矽谷 中心的庫比蒂諾迪安薩社區學院這次特別開設的冬季MAND 52課程專注於「深入學習語法並提升中文寫作技能」，陳姮良將帶領學生超越基礎、深入探索中文的高級語法、寫作技巧和表達能力。無論是想提高語言熟練度、增強寫作技能，或對語言結構的細微之處感興趣，MAND 52都為你提供一個充滿互動的網路線上學習環境。

此課程是網路授課，晚間上課，有利於白天需要工作或遠距離、不住在學校附近的人學習，MAND 52.01Z中文語法與寫作上課時間為每周二晚間6時30分至8時45分，用Zoom網路上課。此外課程有靈活的自學時間，便於額外練習與複習。

迪安薩社區學院中文系主任劉華馥表示，歡迎對中英翻譯有興趣的民眾註冊上課，學成後即可獲得學校核發的證書。她表示，目前在校生來自不同族裔，多數是社會人士來在職進修，是精進自己語文能力的最佳利器。如有任何的問題，可電郵聯繫，信箱：[email protected]。