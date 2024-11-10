加州首府中西醫健康展會 圓滿落幕

第六屆加州首府中西醫健康展會活動圓滿落幕，亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin，左二）參與。（王繪灃提供）

11月3日，由當地中華文化基金會（SCCF）主辦的加州 麋鹿林市第六屆加州首府中西醫健康展會如期落幕，這場集傳統與現代醫學為一體的盛會不僅彰顯了健康領域的多樣性和融合性，也成為加州醫療行業的一次重要盛事。展會吸引了眾多醫療行業從業者、社區領袖及市民熱情參與，為推動健康理念傳播與中西醫結合治療的普及貢獻了重要力量。

展會期間，加州州長紐森 專門發來紀念信，表達對活動的支持與讚揚。加州參議員 安傑莉克·阿什比（Angelique Ashby）的代表伊莎貝爾·加圖拉（Isabel Gatdula）、加州政府運營署署長黃思敏（Amy Tong）、亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin）以及CalAIM計畫和社區健康一體化高級副總裁肖恩·艾薩（Sean Atha）等多位貴賓也悉數到場，成為本屆博覽會的亮點之一。

展會以中西醫結合為核心主題，匯聚了涵蓋傳統中醫、西醫及多種替代醫學的豐富內容。展館內設立了多個主題展位元，包括針灸、草藥、按摩療法、脊椎按摩療法、物理療法及集會式醫療保健服務展示。這些展位不僅吸引了專業醫護人員的駐足，也成為市民深入瞭解不同醫療方式的平台。

「中西醫結合不僅是一種醫療趨勢，更是一種文化交流與融合的象徵，」黃思敏致詞表示，「這樣的活動有助於增進社會各界對中醫藥文化的認知，同時也展示了西醫在公共衛生領域的前沿成果。」

本屆展會特別注重跨專業合作的推廣，吸引了醫生、牙醫、藥劑師、心理學家、護士、草藥師、針灸師、按摩治療師及社會工作者等多個領域的專業人士齊聚一堂。展會不僅為他們提供了一個展示專業知識的平台，更通過互動環節激發了不同學科之間的合作潛力。

此外，展會還邀請了來自當地醫學院、藥學院、護士學校、社區學院及高中的師生參加。這一平臺不僅為年輕學子打開了接觸醫療前沿技術與理念的大門，也讓他們近距離體驗中西醫結合的實際應用場景。「我從未想過針灸和物理療法可以結合得如此完美，」一位參與活動的醫學院學生興奮地說，「這讓我對未來的職業方向有了更多思考。」

本屆健康展會的成功離不開社區的積極參與。據統計，共有80多名志願者、學生、社區領袖及市民自發參與到活動的籌備和執行中。展會現場氣氛熱烈，來自不同背景的社區成員不僅展現了對健康話題的熱情，更通過實際行動踐行了「全民健康」的理念。

尹集成說，「這不僅僅是一個展會，更是一個匯聚智慧、分享資源的健康盛宴，看到這麼多人從不同的文化背景出發，共同探討健康的未來，我感到非常欣慰。」

展會期間，還開展了多場免費醫療諮詢和體驗活動，為市民提供了如牙科檢查、心理諮詢、針灸試點等服務。一位市民感慨表示，透過這些互動，他了解了很多以前未曾接觸的治療方式，對自己的健康管理也有了更深的認識。

作為加州歷史悠久的健康博覽會之一，中西醫健康展會一直致力於為社區提供最優質的醫療教育與服務體驗。本屆展會更是在內容與形式上實現了全面升級，不僅促進了中西醫的深度交流，也為未來健康博覽會的發展指明了方向。