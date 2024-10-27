告別姜漢生 北加僑界代表齊聚百齡園

姜漢生生前留影。（王繪灃提供）

姜氏、尹氏家族及北加州 僑界的代表10月19日齊聚舊金山灣區百齡園，為姜漢生舉辦隆重的告別儀式。這位備受尊敬的長者，在其漫長而充實的一生中，不僅為家族付出心力，更是北加州僑界的傑出代表，其貢獻讓人深感欽佩。

姜漢生是亞太裔聯盟（APAPA）創辦人尹集成的姊夫。姜漢生1932年出生於中國江蘇南通，因戰亂輾轉到台灣，先後就讀屏東中學及台灣大學商學系。他自幼勤奮好學、尊崇師長。在他的心中，教師職業無比崇高，他夢想有朝一日能站在講台上，成為一名傳播知識和技能的導師。

懷揣著這個夢想，姜漢生從台灣大學畢業後，便在台灣和前往新加坡任教六年。然而，教學的使命感並未讓他停下追求的腳步。為了提升自己，他前往美國西雅圖華盛頓大學攻讀博士學位，為實現成為一名教授的夢想邁進。

姜漢生30歲時與尹集惠女士訂婚，32歲喜結連理，36歲喜迎長女姜筠，38歲則在西雅圖的經濟蕭條中艱難度日。儘管如此，他始終沒有放棄，終於在40歲時，拿到了夢寐以求的博士學位，並獲得了第一份穩定的全職工作。

隨後20多年，姜漢生抓住1970年代加州反稅倡議帶來的機遇，憑藉其深厚的經濟學與金融背景，為加州一千多個學區 帶來了顯著的財政管理改進。雖然他最終沒有站在講台上授課，但他以其卓越的財務分析和管理能力，成為了公立學校教育金融領域專家。他對公立學區財務的精確指導，改善教育環境。

隨著姜漢生職業生涯的穩定，他的家庭也逐漸擴大。44歲時，他的兒子姜培出生。讓姜漢生欣慰的是，兒子不僅繼承了他的學術志向，還在俄勒岡和上海的知名大學任教，實現了父親未竟的教授夢想。

然而，1999年時命運再次給姜漢生的人生帶來了挑戰。尹集惠突發中風，這一事件迫使姜漢生提前結束職業生涯，開始專心照顧妻子。接下來25年中，姜漢生以無比的耐心和愛心，日夜守護著妻子。為了照顧妻子，他幾乎不單獨出門，寸步不離地陪伴在她身邊。他的這種無私奉獻，贏得了家人和社區的尊敬。

即便退休後，姜漢生仍通過線上投資、打橋牌、寫散文等活動，繼續為家人和社區貢獻自己的智慧與精力。同時，他還是一位慷慨的慈善家，多次向尹氏創辦的亞裔 政治教育組織亞太裔聯盟（APAPA）捐款，支持亞裔群體的政治教育與參與。

今年7月尹集惠在醫院接受洗禮，加入了天主教大家庭。不幸的是，她於8月5日辭世。妻子的去世對姜漢生打擊巨大，但他始終堅強面對。姜漢生今年9月體檢被診斷出罹患結腸癌，並已擴散至骨骼和肺部。然而，面對生命的終點，姜漢生依然保持著一貫的鎮定與慈悲。他的最後時光，不僅充滿了家人和朋友的關懷，也充滿了對生命的平和與豁達。