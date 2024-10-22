東華醫院高球賽 為癌症及輸液中心募款

東華醫院第29屆高爾夫慈善賽圓滿舉辦。左起丁右立、張建清、馬世雲。（受訪者供圖）

東華醫院第29屆高爾夫慈善賽於21日在著名的舊金山 奧林匹克俱樂部（Olympic Club）舉行，吸引了眾多社區成員及支持者參與，共同為東華醫院的新項目及全新癌症 及輸液中心籌集資金。

當日開球儀式由加州 眾議員丁右立及加州財務長馬世雲主持。此次賽事為支持者提供了一個輕鬆愉快的方式，幫助東華醫院應對當前醫療行業所面對的挑戰。

東華醫院第29屆高爾夫慈善賽圓滿舉辦。（受訪者供圖）

東華醫院行政總裁張建清博士說：「醫療行業正面臨前所未有的困難，社會各界的慷慨支持對我們至關重要。」

此次活動所籌集的資金，將主要用於設立全新癌症及輸液中心，將大幅提升東華醫院為華埠社區提供專業癌症治療及護理的能力。張建清強調：「擴建癌症及輸液中心能確保病人及其家人在最需要的時候，能夠就近獲得專業的醫療服務。」

東華醫院第29屆高爾夫慈善賽圓滿舉辦。左為張建清，右為馬世雲。（受訪者供圖）

活動當日還由前舊金山市長勃朗（Willie L. Brown, Jr.）及市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）主持現場拍賣。拍賣所籌得的善款將全數用於支持東華醫院的新項目擴建計畫。

張建清表示：「我們衷心感謝所有參與的來賓，您們的慷慨捐助將幫助我們克服醫療挑戰，讓我們能夠繼續堅守使命，為社區提供適合其語言及文化的優質醫療服務。」