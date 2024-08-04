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準備開學 沙加緬度鼓勵捐物資給寄養童

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度當地的收養機構目前正在為生活面臨困境的孩子募集文具、書包等開學所需物品。（翻攝自機構官網）
沙加緬度當地的收養機構目前正在為生活面臨困境的孩子募集文具、書包等開學所需物品。（翻攝自機構官網）

新學年即將開始，許多家庭都在為了小孩開學做準備，買新衣服、新文具、新書包等，但也有許多孩子生活面臨困境，沒有家庭照顧，只能住在寄養家庭或等待收養機構，物資相當缺乏。如果民眾行有餘力，或家裡有多的物資，可以捐助給當地的收養機構，讓更多孩子可以享受到開學的喜悅。

根據FOX40報導，沙加緬度當地的收養機構目前缺乏相當多開學需要的物資，因此呼籲當地民眾如果有多的物資，可以優先選擇捐助給需要的孩子們，8月7日前都能拿到沙加緬度3839 Bradshaw Road的收養機構。

目前收養機構非常缺乏的物資包括書包、作文筆記本、活頁夾、記事本、剪刀、蠟筆、尺和 適合用在Chromebook的耳機等，目標是希望可以有100個學齡用背包。收養機構表示，他們名單內就是有一百多個孩子，連書包都沒有，並非常希望能在開學前獲得書包，書包是他們最缺乏的物品。

除了上述物資外，收養機構還缺文件夾、筆記型電腦、鉛筆盒鉛筆袋、削鉛筆機、螢光筆、自動鉛筆、原子筆、水壺、手部消毒劑、濕紙巾、口紅膠、大橡皮擦、彩色鉛筆、寬版活頁紙等。

除了直接捐助到上述地址外，也可查看相關網站（網址為https://www.wayfinderfamily.org/back-to-school-donation-drive-nor-cal），尋找更多捐助沙加緬度孩童的相關資訊。

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