加州福森市華人匹克球賽 熱鬧落幕

一群美籍華人7月27日在加州首府小城福森市的FLC（Folsom Lake College）球場舉辦匹克球友誼賽。(李克提供)

一群美籍華人 7月27日晚上在加州 首府小城福森市的FLC（Folsom Lake College）球場舉辦匹克球友誼賽，比賽在六個匹克球場地同時進行，氣氛緊張激烈，熱鬧非凡。

福森匹克球友誼賽已是第四屆，組委會由丁偉、劉淬、Jean Shen和魏育生四位球員組成，組委會設計了一系列全新的比賽規則，媒體記者也參加了比賽，並採訪了組委會成員。

福森匹克球隊成立於2023年8月3日，從一年前的十幾個成員到目前已有近百名成員。組委會成員認為，經常組織比賽不僅能切磋球技，還能增強團結和增進友誼。前兩屆友誼賽採用固定搭檔的團體對抗，第三屆改為輪換搭檔，第四屆則是全混雙形式。第四屆比賽人數有24人。

組委會主席丁偉表示，比賽成功離不開大家的共同努力，從場地信息的搜集，獎品的捐贈，到比賽設備的籌集和秩序的維護，都凝結著球友們的熱情和心血。作為幾次友誼賽的組織者，丁偉不但細心安排比賽，還經常耐心細致的幫助初學者提高球藝。

義工們在比賽中也發揮了重要作用，球員Jessica、Helen、John 等眾多義工協助維持比賽秩序，記錄比分，球員Shirley、Betty為球員們提供清涼水果和美味食品。組委會對義工們的辛勤勞動表示了熱情感謝和高度評價。

友誼賽結束後，球員們興高采烈地合影留念，並相約下次再見。組委會成員透露，下一次友誼賽計於今年美國勞工 節長周末舉行。