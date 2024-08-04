推動亞裔政治教育 尹集成談大選與未來

亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC. YIN）和夫人黃春芳在尹氏莊園合影。（受訪者提供）

日前，為了更深入了解亞裔 政治教育的重要性和現狀，以及今年11月即將舉行的美國大選對亞裔社區的影響，筆者採訪了亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC. YIN）。尹集成多年來致力於推動亞裔社區的政治參與和教育工作，為提高亞裔在美國社會中的地位和影響力做出了卓越貢獻。在這次採訪中，尹集成將從他的角度分享對即將到來的大選的看法，並討論亞裔選民在其中所扮演的關鍵角色。

「我一直堅信，政治參與是亞裔社區實現平等和公正的關鍵，」尹集成在採訪開始時說道：「只有當我們積極參與到政治進程中，我們的聲音才能被聽到，我們的權益才能得到保障。」

尹集成強調，政治教育在亞裔社區中尤為重要，因為許多新移民 對美國的政治體系和投票 程序了解不多。「我們需要讓更多的亞裔了解如何參與選舉，如何影響政策制定，」他說，「這不僅僅是投票的問題，還包括如何與政治代表溝通，如何在社區中組織起來。」

在尹集成的推動下，許多亞裔社區的成員開始意識到他們在政治領域的潛力和責任。「我們看到越來越多的亞裔年輕人參與到政治活動中，這是一種非常積極的趨勢，」尹集成表示，「他們不僅在投票，還積極競選公職，這為我們的社區樹立了很好的榜樣。」

談到今年11月即將舉行的美國大選，尹集成指出，這次大選對亞裔社區來說尤為重要。「每一屆大選都對我們的社區有深遠的影響，但今年尤為特殊，在當前的政治環境下，我們面臨許多挑戰，包括移民政策、種族歧視和經濟不平等等問題。」

尹集成認為，亞裔選民在今年的大選中將扮演重要角色。「我們的選票可以成為決定選舉結果的關鍵因素，」他說，「因此，我們必須確保每一位符合條件的亞裔選民都能夠並願意去投票。」

尹集成特別強調了亞裔選民的重要性。「在過去的幾年中，亞裔選民的數量不斷增加，他們的政治影響力也在不斷上升，」他說，「我們有能力通過投票改變政策，改善我們的生活條件。」

為了實現這一目標，尹集成創辦的組織APAPA開展了多項活動，包括選民登記、選舉培訓和社區動員等。「我們希望通過這些努力，能夠激勵更多的亞裔選民參與到政治進程中，」他說，「只有這樣，我們才能確保我們的權益得到保護，我們的聲音得到傾聽。」

在採訪的最後，尹先生對未來充滿希望。「雖然我們面臨許多挑戰，但我相信，通過共同努力，亞裔社區的政治地位和影響力會越來越強，我們必須繼續教育、組織和動員，讓更多的亞裔成為積極的政治參與者。」

他還呼籲年輕一代繼續繼承和發揚亞裔政治教育的使命。「我們的未來掌握在年輕人的手中，」尹集成說，「我希望看到更多的年輕人站出來，參與到政治活動中，為我們的社區爭取更好的未來。」