華語文中心佛利蒙班結業秀成果 學員中文相聲、繞口令
華語文中心（Taiwan Centers for Mandarin Learning,TCML）佛利蒙圖書館班22日舉辦結業及學習成果展。從未有中文基礎經驗的學員們年齡廣泛，各行各業，族裔多元，透過愛飛揚中文學校老師的活潑教學，接觸中文語言學習中。成果展上，學員分別以有趣的相聲以及繞口令，展現這幾周來的學習。
駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組牽線佛利蒙圖書館。僑委會金山灣區僑教中心接洽愛飛揚中文學校擔任為期八周的中文課教學，佛利蒙圖書館提供場地以及宣傳報名，提供佛利蒙居民免費的中文課程，即便沒有中文基礎也能參加，吸引超過800人次前來學習。
多位佛利蒙政治與社區領袖出席結業式，包括佛利蒙市副市長邵陽、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、議長哈伯（David Haurber），佛利蒙聯合學區委員主席張亞靜，佛利蒙教育基金會主席金柏林（Kathy Kimberlin），僑務委員李文雄、吳怡明。
僑務委員會副委員長阮昭雄出席學員結業式，肯定愛飛揚中文學校對於推廣華語文的努力，結業式最後在愛飛揚中文學校老師帶領下，與學員一同轉動客家花布手帕，參觀由愛飛揚中文學校布置的認識台灣的「衣食住行育樂」文化攤位。
佛利蒙圖書館成人中文教育負責人劉瑞蘭帶領阮昭雄與來賓參訪佛利蒙圖書館，了解圖書館自動化分類書籍系統，以及館內的中文館藏，阮昭雄對於圖書館對於華語文中心的宣傳及安排表達由衷感謝。
愛飛揚中文學校校長單聖玲表示，當僑委會來接洽希望愛飛揚中文學校與佛利蒙圖書館合作舉辦華語文課時，雖然自己的主業業務已經很滿，但感到這是一個將華語文打入主流的重要機會，對下一代有其意義，便以「衣食住行育樂」為主題，課程有端午節、書法、歌唱、中國結與相聲等，以活潑的文化體驗安排華語文課程。
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