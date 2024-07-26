我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

華語文中心佛利蒙班結業秀成果 學員中文相聲、繞口令

記者孫愛薇／佛利蒙報導
在結業式上，可看到佛利蒙圖書館班學員來自各行各業、年齡廣泛、族裔多元。（記者孫愛薇╱攝影）
在結業式上，可看到佛利蒙圖書館班學員來自各行各業、年齡廣泛、族裔多元。（記者孫愛薇╱攝影）

華語文中心（Taiwan Centers for Mandarin Learning,TCML）佛利蒙圖書館班22日舉辦結業及學習成果展。從未有中文基礎經驗的學員們年齡廣泛，各行各業，族裔多元，透過愛飛揚中文學校老師的活潑教學，接觸中文語言學習中。成果展上，學員分別以有趣的相聲以及繞口令，展現這幾周來的學習。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組牽線佛利蒙圖書館。僑委會金山灣區僑教中心接洽愛飛揚中文學校擔任為期八周的中文課教學，佛利蒙圖書館提供場地以及宣傳報名，提供佛利蒙居民免費的中文課程，即便沒有中文基礎也能參加，吸引超過800人次前來學習。

阮昭雄（右）向學員贈送華語文中心台灣黑熊鑰匙圈。（記者孫愛薇╱攝影）
阮昭雄（右）向學員贈送華語文中心台灣黑熊鑰匙圈。（記者孫愛薇╱攝影）

多位佛利蒙政治與社區領袖出席結業式，包括佛利蒙市副市長邵陽、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、議長哈伯（David Haurber），佛利蒙聯合學區委員主席張亞靜，佛利蒙教育基金會主席金柏林（Kathy Kimberlin），僑務委員李文雄、吳怡明。

僑務委員會副委員長阮昭雄出席學員結業式，肯定愛飛揚中文學校對於推廣華語文的努力，結業式最後在愛飛揚中文學校老師帶領下，與學員一同轉動客家花布手帕，參觀由愛飛揚中文學校布置的認識台灣的「衣食住行育樂」文化攤位。

阮昭雄（左二）與僑教中心主任莊雅淑（左一）在老師帶領下體驗轉動客家花布。（記者孫...
阮昭雄（左二）與僑教中心主任莊雅淑（左一）在老師帶領下體驗轉動客家花布。（記者孫愛薇╱攝影）

佛利蒙圖書館成人中文教育負責人劉瑞蘭帶領阮昭雄與來賓參訪佛利蒙圖書館，了解圖書館自動化分類書籍系統，以及館內的中文館藏，阮昭雄對於圖書館對於華語文中心的宣傳及安排表達由衷感謝。

愛飛揚中文學校校長單聖玲表示，當僑委會來接洽希望愛飛揚中文學校與佛利蒙圖書館合作舉辦華語文課時，雖然自己的主業業務已經很滿，但感到這是一個將華語文打入主流的重要機會，對下一代有其意義，便以「衣食住行育樂」為主題，課程有端午節、書法、歌唱、中國結與相聲等，以活潑的文化體驗安排華語文課程。

阮昭雄參訪佛利蒙圖書館內部作業流程以及館內提供TCML的合作資源。（記者孫愛薇╱...
阮昭雄參訪佛利蒙圖書館內部作業流程以及館內提供TCML的合作資源。（記者孫愛薇╱攝影）

圖書館 端午節 灣區

上一則

11區市議員候選人賴天宸 民主黨唯一背書華裔

下一則

暖線10年只獲3000元 華裔精神健康聯盟盼官方伸援

延伸閱讀

北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交

北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交
阮昭雄訪矽谷2台裔科技企業 推動台美科技合作

阮昭雄訪矽谷2台裔科技企業 推動台美科技合作
華裔佛利蒙學委主席張亞靜 參選市議員

華裔佛利蒙學委主席張亞靜 參選市議員
華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走 6000僑胞熱情參與

華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走 6000僑胞熱情參與
「龍騰華運 光輝四十」華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走

「龍騰華運 光輝四十」華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走

熱門新聞

創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）

紐森為何堅持力挺拜登 CalMatters：爭取未來總統提名

2024-07-21 02:20
Salesforce通知員工10月1日起強制要求進辦公室頻率達標。(本報檔案照 )

Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標

2024-07-19 16:26
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂