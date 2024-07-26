許耀中攜環保繪本「蜜蜂救援隊」 僑教中心說故事

作家專場故事時間吸引超眾多僑青家庭參與。（記者孫愛薇╱攝影）

金山灣區 僑教中心圖書館 25日上午舉辦作家專場故事時間，邀請灣區台裔作家許耀中（Gloria Y.C. Hsu）帶來環境保護繪本「超級小幫手：蜜蜂救援隊」為小朋友說故事，敘述蜜蜂對於環境生態的重要性，傳達環境保護知識，並安排有蜜蜂手作活動，吸引超眾多僑青家庭參與。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，感謝僑青家庭參與，中心榮幸邀請到灣區台裔繪本作家許耀中為小朋友們講故事，未來中心圖書館也將和不同組織與作家繼續合作，安排不同主題的故事時間。

許耀中表示，這是他第二次來到圖書館講故事，帶來自己的新作繪本「超級小幫手：蜜蜂救援隊」。蜜蜂是大自然中重要的一份子，有蜜蜂的辛勤工作，農作物才能完成授粉結果。故事內容融合蜜蜂知識，讓小朋友從生活中做起，一同為保護蜜蜂與自然環境努力。

在故事開講前，許耀中將繪本「超級小幫手：蜜蜂救援隊」贈送給金山灣區僑教中心圖書館，她感謝僑委會設立的圖書館，讓居住在灣區的孩童有地方閱讀大量的中文書籍，自己所創作的繪本榮幸成為館藏之一，希望有更多小朋友透過這本書，了解蜜蜂對於環境的重要性，一起保護地球。