孕婦情緒管理 7/27線上免費講座

懷孕期間的婦女不僅受到高低起伏的賀爾蒙影響，外在與生理上的改變，也讓她們容易產生情緒上的困擾，無法調節的情緒與生活上巨大轉變，甚至讓產後的新手媽媽們遭受產後憂鬱症 襲擊。El Camino Health「華人 健康促進計畫」推出心理健康 中文講座，7月27日邀請婚姻和家庭諮商師陳志美主講「懷孕期間的情緒管理」，適合孕婦及周遭親朋好友了解情緒懷孕的問題，更理解孕婦所面臨的各種壓力問題。

主講者陳志美擁有輔導心理學和臨床心理學的雙碩士和博士學位，超過25年婚姻和家庭諮商師經驗。她提到，在華人社區裡，較少人探討懷孕跟產後焦慮，華人比較注重懷孕坐月子，反而沒有注意到從孕前到生產後，婦女心理上所需的調整。

對於來到美國懷孕生產的亞洲女性，即便已來美幾年，仍對環境很陌生，即便語言能力很好，在懷孕所面臨的各方面醫療資訊下，仍舊面臨一些壓力。

陳志美表示，孕婦的身體與人生的角色都在變化，值得探討心理層面，是否有憂鬱和焦慮的狀況。在她手中的一些個案，生產後發生產後憂鬱症，當事人腦中霧茫茫，記不住事情。

有媽媽在教養過程中要求過高，容易失去自我與理想，「有些媽媽認為要當一個完美的媽媽，可是沒有人是完美的，因為我們都是人，我們有可能犯錯」，陳志美認為，採取比較合理性的教養模式，讓孩子具有悲天憫人的心態是更為重要。

視訊講座將於7月27日上午10時至11時30分線上舉行，可在網路免費報名，網址為http://tinyurl.com/msmx55n9。在講座中，陳志美將提到懷孕帶來的生理與心理層面變化、孕婦面對壓力時的對應機制、體察與家人的關係變化、認識懷孕經驗及生產可能面臨的創傷以及如何引導孕婦尋求外在協助。