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阮昭雄訪北加州台灣會館 肯定民主價值

記者孫愛薇／聖荷西報導
阮昭雄（中）訪北加州台灣會館，肯定堅守民主自由及推動文化傳承。（僑教中心提供）
阮昭雄（中）訪北加州台灣會館，肯定堅守民主自由及推動文化傳承。（僑教中心提供）

僑務委員會副委員長阮昭雄到訪金山灣區，23日下午在金山灣區文教中心主任莊雅淑陪同下拜會北加州台灣會館，與理事長廖俊惠夫婦、名譽理事長陳德輝、前理事長葉俊雄等人會面並進行意見交流。

理事長廖俊惠帶領阮昭雄參觀北加州台灣會館，除簡介館成立宗旨及例行性舉辦的活動，並就承辦台灣傳統周文化訪問團聖荷西展演、聲援台灣參加WHA日內瓦宣達團，以及辦理台灣華語文學習中心，深入舊金山市立圖書館等社教體系，開設Google TCML專班等重大活動成果進行展示。

阮昭雄表示，僑委會未來重點工作包括拓展台僑在海外主流社會的影響力，向歐美主流社會推展台灣華語文學習中心，這不僅是推展台灣華語文教育，也包含了文化交流及自由民主價值的共享。在台灣的人才培育方面，包括擴大僑生的教育機會，提供頂尖及傑出僑生入學獎學金方案，並且在移民政策上也相對應進行調整，以利招募更多優秀人才到台灣。

阮昭雄肯定北加州台灣會館協助政府推動僑務工作發展，及對台灣鄉親的服務、傳承台灣文化的努力，以及不遺餘力辦理台灣華語文學習中心，尤其Google TCML專班成功成為典範。

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