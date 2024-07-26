僑委會副委員長阮昭雄主持TCML座談 感謝共推華語文

僑務委員會副委員長阮昭雄日前在佛利蒙主持了「僑教及北加州臺灣華語文學習中心(TCML)座談會」。（僑教中心提供）

僑務委員會副委員長阮昭雄日前在佛利蒙主持了「僑教及北加 州台灣華語文學習中心(TCML)座談會」。

座談會由金山灣區 文教中心主任莊雅淑陪同，邀請北加州 中文學校聯合會會長李娜亞、該聯合會幹部、主流教師聯誼會會長高玉麗，以及北加州TCML包含矽谷中文學校校長寇惠風、小狀元教育學苑校長陳朝全、北加州台灣會館前理事長葉俊雄、天樂語文學校校長葉雲河、北加中華文化學習中心校長李亭儀、愛飛揚中文學校校長單聖玲及慈濟聖馬刁人文學校校長康彥雯等七所台灣華語文學習中心的主要負責人座談。

阮昭雄在座談會上首先感謝與會的僑校代表、七所TCML及主流教師聯誼會。他強調，沒有僑教就沒有僑務，僑教是僑務的基礎，僑委會長期致力於輔導各地僑校，使其成為新的文化亮點，並透過在地優勢增強與台灣的連結。

目前全球已經有84所「台灣華語文學習中心」，這些中心不僅能夠滿足主流社區學習華語的需求，還能夠對接歐美人士對華語的學習需求，進一步擴增僑校的營運能量。阮昭雄表示，希望有更多的中文學校加入台灣華語文學習中心的行列，共同推動台灣華語文教育的國際化。

座談會上，北加州中文學校聯合會、主流教師聯誼會以及各TCML負責人分別介紹了各自的特色及執行成果。各校校長皆分享了與當地主流圖書館、市政班及Google合作專班的經驗，展示了如何利用本地資源推動華語文教育。