北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交

在阮昭雄、賴銘琪與中文學校聯合會歷屆前會長的見證下，卸任會長單聖玲交棒給新任會長李娜亞，完成交接。（記者葛歆睿 / 攝影）

北加州 中文學校聯合會第46屆年會暨會長交接儀式日前在聯合市皇冠假日酒店舉辦，中華民國 僑務委員會副委員長阮昭雄出席並監交。

活動現場來賓雲集，包括駐舊金山 台北經濟文化辦事處長賴銘琪、教育組組長董慶豐、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、僑務秘書徐彩鳳、僑務委員魏德珍、吳怡明及夫人藍佳欣、僑務諮詢委員呂玉貞、多位僑務榮譽職、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）及夫人Sally Wu、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽（Yang Shao）、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、考克斯（Teresa Cox）、米爾必達市長蒙塔諾（Carmen Montano）、聯合市副市長王耀明（Jeff Wang）等多位主流社區民選官員。

台灣美食外交國宴主廚李建軒現場示範如何用嫩豆腐製作麻糬口感和味道的甜品，並邀請來賓品嚐。（記者葛歆睿 / 攝影）

在阮昭雄、賴銘琪與中文學校聯合會歷屆前會長的見證下，卸任會長單聖玲交棒給新任會長李娜亞，完成交接。莊雅淑代表僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀給卸任會長單聖玲，並頒發賀狀予新任會長李娜亞。

單聖玲提到，她任期內舉辦了20幾場活動，其中最值得驕傲的是與舊金山教育組合辦了華語文能力測驗，是全球首次在台灣之外的地方進行電腦說與讀的測試，有超過200人參加。她說， 卸任會長一職後，還會以愛飛揚中文學校校長的角色，繼續和中文學校聯合會一起為華語教育努力。

李娜亞（右）京劇扮相化身白蛇，楊智超和林秀春反串，分別扮成青蛇和許先，共同演藝「白蛇傳」中遊湖借傘的橋段。（記者葛歆睿 / 攝影）

作為中文學校聯合會的新會長，李娜亞承諾，將在每次舉辦教師研習營時，邀請海外青年文化大使（FASCA）擔任文化小老師，幫忙照顧參加培訓教師的小孩，讓他們能夠專心上課。另外，也會邀請心靈導師，呵護每一位中文老師，提醒每一個愛護學生的老師，在愛學生的同時要愛自己。

單聖玲則請到台灣美食外交國宴主廚李建軒進行演講，分享如何教導學生的經驗。他還為每一位來賓準備了一份特別的甜品，口感和味道與麻糬類似，實際卻是由嫩豆腐製成，並在現場示範製作方式。此外，年會上還進行了優秀學子的獎學金頒發和抽獎。