北加州中文學校聯合會會長交接 阮昭雄監交
北加州中文學校聯合會第46屆年會暨會長交接儀式日前在聯合市皇冠假日酒店舉辦，中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄出席並監交。
活動現場來賓雲集，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、教育組組長董慶豐、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、僑務秘書徐彩鳳、僑務委員魏德珍、吳怡明及夫人藍佳欣、僑務諮詢委員呂玉貞、多位僑務榮譽職、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）及夫人Sally Wu、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵陽（Yang Shao）、市議員薩爾萬（Raj Salwan）、考克斯（Teresa Cox）、米爾必達市長蒙塔諾（Carmen Montano）、聯合市副市長王耀明（Jeff Wang）等多位主流社區民選官員。
在阮昭雄、賴銘琪與中文學校聯合會歷屆前會長的見證下，卸任會長單聖玲交棒給新任會長李娜亞，完成交接。莊雅淑代表僑委會委員長徐佳青頒發感謝狀給卸任會長單聖玲，並頒發賀狀予新任會長李娜亞。
單聖玲提到，她任期內舉辦了20幾場活動，其中最值得驕傲的是與舊金山教育組合辦了華語文能力測驗，是全球首次在台灣之外的地方進行電腦說與讀的測試，有超過200人參加。她說， 卸任會長一職後，還會以愛飛揚中文學校校長的角色，繼續和中文學校聯合會一起為華語教育努力。
作為中文學校聯合會的新會長，李娜亞承諾，將在每次舉辦教師研習營時，邀請海外青年文化大使（FASCA）擔任文化小老師，幫忙照顧參加培訓教師的小孩，讓他們能夠專心上課。另外，也會邀請心靈導師，呵護每一位中文老師，提醒每一個愛護學生的老師，在愛學生的同時要愛自己。
單聖玲則請到台灣美食外交國宴主廚李建軒進行演講，分享如何教導學生的經驗。他還為每一位來賓準備了一份特別的甜品，口感和味道與麻糬類似，實際卻是由嫩豆腐製成，並在現場示範製作方式。此外，年會上還進行了優秀學子的獎學金頒發和抽獎。
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