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僑委會副主委阮昭雄 拜訪舊金山華埠僑社

記者劉先進／舊金山報導
中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄（左四）拜會合和總會館，並互贈禮物。（記者劉先進／攝影）
中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄（左四）拜會合和總會館，並互贈禮物。（記者劉先進／攝影）

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄，18日抵達金山，19日就馬不停蹄拜會金山華埠七個僑社。他表示，希望和所有盟友一起並肩戰鬥，捍衛自由、民主、法治的信仰和價值。

19日下午1時15分，阮昭雄一行由金山僑教中心出發，依序拜會合和總會館、五洲洪門致公總堂、美洲合勝總堂、肇慶總會館、中華傳統文化協會、美洲秉公總堂、金門協勝總公會等七個僑團。

合和總會館主席謝躍池說，適逢該會館慶祝162周年活動，僑委會一行難能可貴。合和總會館創立之初，目的是聯絡鄉親，互相扶持，共同謀利益，發展工商業為主。也樂於出錢出力，幫助華人克服種族上的困難。堅守立本的宗旨，秉承孫中山的理念，支持民主自由，發揚中華文化，為僑社服務。感謝僑務委員會歷年對海外僑胞的關懷和支持，恭祝中華民國國運興隆，萬事如意。

合和總會館主席謝躍池致辭。（記者劉先進／攝影）
合和總會館主席謝躍池致辭。（記者劉先進／攝影）

舊金山台北經文處副處長朱永昌說，阮昭雄18日抵達舊金山，19日就馬不停蹄的拜會金山僑社。在去年幾乎同樣時間，僑委會委員長徐佳青也曾拜會僑社，顯示對僑社的傳統情誼的重視和珍惜，也重視大家對中華民國自由民主的支持。「一直以來，合和總會館都支持國父孫中山的理念，支持自由民主和中華民國。」

阮昭雄說，他很敬佩僑胞遠離故鄉，到金山打拚，頗為不易。僑委會對各傳統僑社也一直感佩在心。「我們信仰的都是自由民主法治的觀念。大家共聚一堂，就是討論如何捍衛這種信念和信仰。」

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄拜會金山華埠僑社。（記者劉先進／攝影）
中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄拜會金山華埠僑社。（記者劉先進／攝影）

阮昭雄說︰「希望和所有崇尚自由民主理念的盟友一起戰鬥，捍衛中華民國，讓自由民主，言論自由、有人權的生活價值延續下去。也是為了下一代的信仰價值共同努力。」

前合和總會館主席鄧灼照、通事余文海，僑務委員關健中、林馬玉冰、趙炳賢，僑務諮詢委員余健全，金山華僑文教中心副主任劉岱欣等出席活動。

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