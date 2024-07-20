台灣棒球好手林維恩加盟屋崙運動家 7月底來美

林維恩6月6日公布加盟屋崙運動家，7月底將抵達美國受訓。（受訪者提供）

在U18世界盃 嶄露頭角的中華隊棒球國手林維恩，6月初與美國職棒屋崙 (奧克蘭)運動家隊（Oakland Athletics）簽訂135萬美元加盟合約，成為台灣史上簽約金第六高的旅美棒球員，將在7月底抵美接受新球員訓練，在接受本報越洋採訪中，分享他對於即將第一次踏足美國的期待與準備。

現年18歲的林維恩就讀桃園平鎮高中，在去年U18世界盃舉辦時，選手村的室友是台加混血林立恩，因此和美國球員熟絡起來，在聊天中感受到美國隊開放的態度，球員對球賽是以享受比賽的當下，自由開放的心情去面對棒球運動，讓林維恩更想前進美國職棒。

林維恩優異的投球表現讓多家職業球團對其拋出簽約邀請，最終屋崙運動家隊提出相當明確的未來規畫，甚至安排專屬訓練師抵台培訓，獲得林維恩的加盟簽約。

從未踏足美國的林維恩，目前正在簽證申請中，預計7月底將隻身抵達美國，先到位在亞利桑納州的球隊訓練基地，隨時在球隊待命出賽。

林維恩的媽媽擔心他抵美後，一時口味吃不習慣，還準備台灣廚房神器「大同電鍋」，讓林維恩攜帶來美，預計將用大同電鍋簡單料理熟悉的家鄉味。

擔心在語言上有溝通問題，林維恩使用英文學習軟體VoiceTube，邊看影片邊學英文，希望能提升自己的英文對話能力。屋崙運動家隊則派出訓練師抵台，一對一為林維恩的體能調整做密集訓練，為來美訓練與賽事提前準備。

對前進美國職棒的目標，林維恩說到，期許自己最終可以打進大聯盟，但眼下先把每一個環節做好，在自然而然中持續地前進與成長，現階段以身體健康完賽為主，不會給自己過多的壓力。

目前在屋崙運動家隊的現役台灣球員，還有莊陳仲敖與沙子宸，林維恩很期待在美國與兩位學長相見，其中他還曾在網路上訊息沙子宸，詢問來美的一些注意事項，沙子宸不僅認真回覆他問題，還叫他不用擔心太多。

林維恩表示，目前在心情上蠻期待與開心的，從小打棒球就是希望有朝一日能出國，希望能夠站在世界的舞台看到世界頂級的選手，也希望在加州 的僑胞能入場看自己上場的賽事，為旅美台灣棒球選手加油打氣。