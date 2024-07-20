目標大聯盟 林維恩曾遇球速危機想放棄 前輩指點突破瓶頸

林維恩熬過球速卡關期，在學長指導下球速飆升起來，最終在2023年U18世界盃大放異彩。（受訪者提供）

即將在7月底來美的台灣棒球好手林維恩，是美國職棒屋崙 （奧克蘭 ）運動家隊（Oakland Athletics）6月新簽下的左投手，獲得台灣史上第六高的135萬美元旅美簽約金。林維恩回頭細數棒球經歷，曾在國中升高中時，一度遇到投球瓶頸，球速遲遲無法提升，甚至萌生放棄的念頭，最終在學長的指導下，成功提升球速， 並一路挺進2023年U18世界盃 冠軍賽，以優秀表現，獲得眾多職業球團青睞。

在本報越洋採訪下，林維恩談到曾遭遇的棒球生涯困境，是在剛進平鎮高中時發生，平鎮高中棒球隊為台灣數一數二的高中球隊，但林維恩進球隊時的球速僅有128公里，就在同學有投到140公里，甚至145公里時，與同學表現相比落差下，林維恩陷入球速提升困境，他開始萌生退意，「那時候有考慮轉學，給自己一年的期限，如果都沒有進步的話，就要轉學，或是做其他的安排」。

面對球速遲遲無法提升，林維恩找到同為投手的學長林詔恩、伍祐城，晚上就找兩位學長一起夜訓，在學長的指導下，球速就開始進步，短短三個月已經提升到135公里，「這樣下去其實蠻有機會，突然間又充滿希望」。

在2023年U18世界盃冠亞軍賽中，林維恩預賽對韓國先發投5.1局僅失掉1分，在複賽中對上荷蘭先發5局無失分，並且都拿下勝投，優秀的表現獲得美日職棒球隊的注意。

但對於U18世界盃無法拿回冠軍，林維恩表示感到非常可惜，他表示，參與U18世界盃是非常好的回憶，讓自己有機會與世界各國選手交流切磋，更進一步獲得美日職棒球隊的注意，最終選擇美國職棒屋崙運動家隊簽下加盟合約。