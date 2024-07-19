分享台灣美食童玩 台華語文中心百人同樂
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」，讓華語文學習中心和主學校的師生更了解台灣傳統美食與童玩文化。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、TCML愛飛揚中文學校校長單聖玲、前校長單聖明、矽谷中文學校校長暨庫比蒂諾學區委員寇惠風、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟、佛利蒙副市長邵陽、市議員Raj Salwan、學區委員Yajing Zhang、佛利蒙圖書館委員主席David Shen等出席，學員、學生及親友近百人參加。
活動以台灣的「食衣住行育樂」為主題，安排DIY剉冰、台灣原住民舞蹈、原住民及客家服裝展示、台灣建築特色介紹、101大樓手工藝製作、自行車及三輪車介紹、彈珠台、象形部首遊戲及扯鈴、雜技、踩高蹺遊戲等攤位。學員對於台灣傳統文化感到好奇，透過各攤位講師說明也更認識背後意涵。
莊雅淑表示，台灣華語文學習中心不僅以優良師資提供具台灣特色的華語文教學，辦理多場台灣文化導覽及文化推廣活動，展示台灣獨特文化魅力，讓主流學員更加認識並喜愛台灣多樣豐富文化。
台灣華語文學習中心今年4月曾舉行「台灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午美食與文化」獲得極大迴響，當時活動中學員親手做潤餅、包粽子等節慶美食，體驗客家花傘舞、扯鈴、台灣打鼓等傳統技藝，以及親子同樂立蛋、吹賽龍舟等趣味童玩，相當好玩。這次的「台灣傳統美食與童玩文化導覽」活動，不僅可品嚐台灣富有盛名的小吃美食，在傳統童玩區內也認識各類傳統遊戲，許多學員挑戰技藝，樂在其中。
單聖玲表示，非常開心能與僑教中心合作籌畫台灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，以文化拉近彼此距離，在寓教於樂的台灣文化導覽中更加認識台灣文化，並建立北加州台灣華語文學習中心優質品牌。莊雅淑表示，鼓勵學員們可以將有趣的內容分享給朋友，鼓勵大家一起參加有趣且非常實用的華語課程。
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