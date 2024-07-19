分享台灣美食童玩 台華語文中心百人同樂

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」，讓華語文學習中心和主學校的師生更了解台灣傳統美食與童玩文化。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、TCML愛飛揚中文學校校長單聖玲、前校長單聖明、矽谷中文學校校長暨庫比蒂諾學區 委員寇惠風、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟、佛利蒙副市長邵陽、市議員Raj Salwan、學區委員Yajing Zhang、佛利蒙圖書館委員主席David Shen等出席，學員、學生及親友近百人參加。

活動以台灣的「食衣住行育樂」為主題，安排DIY剉冰、台灣原住民 舞蹈、原住民及客家服裝展示、台灣建築特色介紹、101大樓手工藝製作、自行車及三輪車介紹、彈珠台、象形部首遊戲及扯鈴、雜技、踩高蹺遊戲等攤位。學員對於台灣傳統文化感到好奇，透過各攤位講師說明也更認識背後意涵。

莊雅淑表示，台灣華語文學習中心不僅以優良師資提供具台灣特色的華語文教學，辦理多場台灣文化導覽及文化推廣活動，展示台灣獨特文化魅力，讓主流學員更加認識並喜愛台灣多樣豐富文化。

台灣華語文學習中心今年4月曾舉行「台灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午美食與文化」獲得極大迴響，當時活動中學員親手做潤餅、包粽子等節慶美食，體驗客家花傘舞、扯鈴、台灣打鼓等傳統技藝，以及親子同樂立蛋、吹賽龍舟等趣味童玩，相當好玩。這次的「台灣傳統美食與童玩文化導覽」活動，不僅可品嚐台灣富有盛名的小吃美食，在傳統童玩區內也認識各類傳統遊戲，許多學員挑戰技藝，樂在其中。