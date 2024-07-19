我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

分享台灣美食童玩 台華語文中心百人同樂

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」，讓華語文學習中心和主學校的師生更了解台灣傳統美食與童玩文化。僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、TCML愛飛揚中文學校校長單聖玲、前校長單聖明、矽谷中文學校校長暨庫比蒂諾學區委員寇惠風、斯郡牡丹中文學校校長劉惠吟、佛利蒙副市長邵陽、市議員Raj Salwan、學區委員Yajing Zhang、佛利蒙圖書館委員主席David Shen等出席，學員、學生及親友近百人參加。

活動以台灣的「食衣住行育樂」為主題，安排DIY剉冰、台灣原住民舞蹈、原住民及客家服裝展示、台灣建築特色介紹、101大樓手工藝製作、自行車及三輪車介紹、彈珠台、象形部首遊戲及扯鈴、雜技、踩高蹺遊戲等攤位。學員對於台灣傳統文化感到好奇，透過各攤位講師說明也更認識背後意涵。

莊雅淑表示，台灣華語文學習中心不僅以優良師資提供具台灣特色的華語文教學，辦理多場台灣文化導覽及文化推廣活動，展示台灣獨特文化魅力，讓主流學員更加認識並喜愛台灣多樣豐富文化。

台灣華語文學習中心今年4月曾舉行「台灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午美食與文化」獲得極大迴響，當時活動中學員親手做潤餅、包粽子等節慶美食，體驗客家花傘舞、扯鈴、台灣打鼓等傳統技藝，以及親子同樂立蛋、吹賽龍舟等趣味童玩，相當好玩。這次的「台灣傳統美食與童玩文化導覽」活動，不僅可品嚐台灣富有盛名的小吃美食，在傳統童玩區內也認識各類傳統遊戲，許多學員挑戰技藝，樂在其中。

單聖玲表示，非常開心能與僑教中心合作籌畫台灣華語文學習中心台灣文化導覽及文化推廣活動，以文化拉近彼此距離，在寓教於樂的台灣文化導覽中更加認識台灣文化，並建立北加州台灣華語文學習中心優質品牌。莊雅淑表示，鼓勵學員們可以將有趣的內容分享給朋友，鼓勵大家一起參加有趣且非常實用的華語課程。

金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台...
金山灣區僑教中心與台灣華語文學習中心(TCML)愛飛揚中文學校7月14日舉行「台灣傳統美食與童玩文化導覽」。（主辦單位提供）

原住民 學區 加州

上一則

慈濟腎友7月聚會 分享腎友飲食營養

下一則

被誤解的英雄？史大胡佛研究員郭岱君解密汪精衛

延伸閱讀

州長簽署性向法 奇諾谷學區告紐森

州長簽署性向法 奇諾谷學區告紐森
被棄屍回收站佛利蒙3歲女童 警證遭父殺害

被棄屍回收站佛利蒙3歲女童 警證遭父殺害
段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃

段純貞牛肉麵搶攻南聖荷西 市長馬漢讚台灣美食好吃
挖掘在地小吃 第3屆法拉盛美食團活動登場

挖掘在地小吃 第3屆法拉盛美食團活動登場
中文對我的影響

中文對我的影響

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元