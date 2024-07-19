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慈濟腎友7月聚會 分享腎友飲食營養

記者江碩涵／聖荷西報導
北加州慈濟腎友會將於7月21日下午2時至4時於北加州分會志業園區現場及網路同步舉辦7月腎友會聚會。（主辦單位提供）
北加州慈濟腎友會將於7月21日下午2時至4時於北加州分會志業園區現場及網路同步舉辦7月腎友會聚會。（主辦單位提供）

加州慈濟腎友會7月21日下午2時至4時於北加州分會志業園區現場及網路同步舉辦7月腎友會聚會，邀請服務洗腎中心多年的資深營養師蕭智綺，講解慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段的飲食營養，而換過腎的腎友為了要保有最好的新腎臟功能，也可以歸類在慢性腎臟病病人，蕭智綺將就不同階段的患者所會面臨到的各種飲食營養問題，進行講解與答問。

慢性腎臟病患者和洗腎患者在灣區占有不輕的比率，在日常生活中所遭遇的很多飲食營養的各種問題常常困擾患者和家人，造成日常生活上的不便。慢性腎臟病患者及洗腎者，這兩個階段的腎友在營養飲食上的需求不相同，蕭智綺將就不同階段的患者所會面臨到的各種飲食營養問題做講解與答問，歡迎大家在演講結束後的問答時段中，把生活上遇到的各種飲食營養困擾問題提出，蕭智綺希望能夠提供大家正確資訊與知識，讓與會者能夠更正確的照顧自己的身體。

慈濟在灣區所舉辦的腎友會已進入第20年， 許多居住在舊金山、東灣及南灣的腎友們不僅期待每兩個月一次的溫馨聚會， 腎友及其家人們都能在腎友會上獲得重要的最新資訊，如醫療、日常生活的照料、 飲食營養、 社會福利、 醫療保險及換腎相關事宜等， 許多腎友們關心但卻苦無中文資訊， 往往在慈濟腎友會獲得解答。2022年開始腎友會把過去的一些講座的影片放在YouTube頻道，有興趣的讀者可用「慈濟腎友會」作為關鍵字，在YouTube上面搜尋自己所需要的影片。

此講座為實體和虛擬同步舉行，實體活動地點在慈濟北加州分會志業園區（地址：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131）。參加網路講座請使用zoom ，輸入ID為88200316063，密碼為2024，或打電話1+669-900-6833。希望更進一步了解慈濟腎友會各項服務或加入志工行列的灣區朋友，可直接電洽慈濟北加州分會408-457-6969。

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