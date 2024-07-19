灣區懷石料理私廚郎師傅 客戶都是科技大佬、執行長

郎師傅（左）與臉書創始人查克伯格。（受訪者提供）

家庭聚會是美國盛行的社交方式。一般的家庭聚會中燒烤派對十分盛行，高端的家庭聚會中請專業廚師上門提供私廚服務也很常見。尤其在科技大佬雲集的矽谷，為了一口美味，不惜重金的人也不在少數。郎師傅（Chef Lang)就是其中提供私廚懷石料理的一位名廚。

郎師傅（右）與Palo Alto Networks執行長Nikesh Arora。（受訪者提供）

郎師傅介紹，自己的私廚客戶中80%都是上市公司執行長級別的人物，此外還有其他各類名人。雖然灣區 日料店非常多，但懷石料理因為製作要求高，目前灣區據他所知只有紅木城有兩家、薩拉度加市有一家店在經營懷石料理。而私廚做懷石料理的，他所知道的只有他自己一人。

談到懷石料理與普通日料的區別，郎師傅認為主要在食材、技法和菜單的準備。郎師傅表示，自己的料理用料上乘，90%以上是日本 直供，餘下都是嚴選的本地食材。

以日料中必不可少的山葵為例，他就專門邀請業界同仁一起，仔細比對本地農場新鮮山葵和日本直送山葵之間的口味區別。雖然本地蒙特瑞農場在全美都享有盛譽，但他和專業人士一致認為與日本原產山葵比起來還是小而辣，不夠清甜，因而棄之不用，不惜從日本訂購。

郎師傅還透露，懷石料理最重要的就是應用當季食材，再輔以適當料理方式，以達到最完美效果。除海鮮類食材都會根據客戶預定，提前一週從日本訂購外，其他時鮮蔬菜，他都會親自選購。有時為了找到最佳食材，會不惜一連跑五家超市或市場。

郎師傅製作的懷石料理菜式三。（受訪者提供） 郎師傅製作的懷石料理菜式二。（受訪者提供）

郎師傅說，每次接到客戶預定，都會花時間精心制定應季菜單。例如白蘆筍上市的季節，就會考慮做白蘆筍料理；而羊肚菌上市的季節，也一定會加到菜單。但無論是在有機超市，還是農夫市場，如果看到特別優質的食材，他也會修改菜單，確保呈現出當季最精彩的菜式。

說起從事懷石料理的經歷，郎師傅說，自己的料理之路始於父親在大連的中式熱炒店。後來經過學習，入職了上海著名的日資懷石料理店「灘萬」，師從兩位日料大師前田和鈴木。後又被店方派到東京銀座總店學習懷石料理。

郎師傅製作的懷石料理菜式四。（受訪者提供）

郎師傅製作的懷石料理菜式一。（受訪者提供）