被誤解的英雄？史大胡佛研究員郭岱君解密汪精衛

中國近代史著名學者郭岱君是美國史丹福大學胡佛研究院研究員。（主辦單位提供）

中國近代史著名學者郭岱君是史丹福大學 胡佛研究院研究員，曾任史丹福大學東亞研究所講座教授、北京大學、復旦大學、浙江大學客座教授、中歐國際工商學院導師，是近代中國歷史檔案研究專家。政大校友會展卷社特邀郭岱君專題演講，題目是「解密汪精衛：忠誠的背叛？被誤解的英雄？」。此為展卷社第74次活動，與中華聯誼會、北加州中文學校聯合會、聯合主辦，時間為7月28日下午2時，地點在南灣僑教中心。

郭岱君表示，抗戰時期最具戲劇性的一幕是汪精衛在抗戰第二年，從重慶奔往河內，宣布「曲線救國」 ，公開脫離抗日陣營，和日本 合作，在南京另立「中華民國 國民政府」，與國民政府對峙。八十多年來，汪精衛一直戴著「漢奸」的帽子，他的政府被稱為「偽政權」，所作所為被視為投敵、傀儡、破壞中華民族團結。

汪精衛為何從「慷慨赴燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭」的革命元勳，變成「漢奸」？為何堅持與日和談？汪政權實際作為究竟如何？多年來，台灣及大陸都避談汪精衛，學術界對汪精衛的研究極為不足；汪精衛一生與日本糾纏密切，但大量日文檔案資料卻鮮少為學術界使用。

針對這些偏失，郭岱君綜合各方檔案，深入探究汪精衛的行為、思想、性格、以及他所建立的政權，還原當年的事實，並提出合理的觀察與評估。真相顛覆了我們熟知的歷史，令人拍案叫絕。

時間：7月28日下午2時至4時30分

地點：金山灣區僑教中心多功能會議廳（地址：100 South Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035）