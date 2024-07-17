為華裔生發聲 徐安再度參選教委

徐安將再次參選舊金山聯合學區教育委員。(記者李怡╱攝影)

舊金山 前教育委員會委員徐安（Ann Hsu）16日表示，將於18日在市府選務處遞表，再次參選教委一職，並將於當天9時45分在亞洲藝術博物館門前舉行記者會。徐安表示，再次參選是為了亞裔學生的權益，讓華裔移民家長了解學區 的真相，避免選舉教委中玩政治遊戲。

徐安在2022年的選舉中，以0.06%的票數差與教育委員一職擦肩而過。之後她發起創辦了非營利私立學校「徐大宏美中雙文化學校」（Bertrand D Hsu American & Chinese Bicultural Academy）。

徐安表示，現在學區內的現狀是，沒有人代表舊金山這個龐大的有著33%亞裔學生的群體。教育委員內沒有人代表華裔了，也沒有人再說真話。

徐安向本報表示，舊金山學區瘋狂關閉校園的原因，是因為在過去的10到20年間學區開支無度。之前有市政府州政府和聯邦政府補充資金，現在沒有了相關的補助，導致現在必須關閉學校。且關學校之後的應對措施，學區內沒有人向家長說明，會有怎樣的應對方案來滿足學生上學的需求。

還有一點是促使徐安再次參選的關鍵因素，即是徐安在自己創辦學校的一年多時間裡，為來自公立學校的100多位學生做了成績測試，發現公立學校學生們的成績平均水平落後兩個年級。最重要的品格教育，舊金山的公立教育這方面對學生的關注不足。

將自己在辦學這一年親眼所見移民家庭 孩子和家長的需要，帶回到學區內服務學區，是徐安再參選的動力。她說，這一年看到太多的移民家庭，尤其是華裔家庭對孩子教育的無力感，因缺乏英語環境，導致孩子們不了解美國的文化背景，不了解社會，使他們在英文的閱讀理解和寫作上落後白人孩子一大截。

徐安說：「在過去的一年裡每天接觸孩子和家長，更加明確了家長和孩子們的需求，所以教育委員一職對我來說是使命必達。」

在2022年3月，徐安獲得市長布里德（London Breed）的委任，成為教育委員，並推動將洛威爾高中（Lowell High School）的招生制度恢復至擇優錄取。同年7月，因徐安指出學區內學生教育程度參差不齊這一真相時，所使用措辭言論引起爭議，也可能是導致她同年中期選舉落選的原因。在擔任教育委員期間，徐安得到了包括市長布里德，社區活動人士，以及華裔家長的支持。