華埠百年商會現代化 青年領袖崛起

劉運方用「導師」、「織網人」、「她嫁給了華埠」等形容白蘭(中)對於他和社區的影響。(劉運方提供)

舊金山華埠 是北美洲歷史最悠久的華人聚集區，自18世紀50年代便初具規模。直至今日，存在超百年的會館、商會和民間組織並不少見。厚重的歷史積累往往讓現代社會難以理解，這些橫跨百年歲月的社區組織如何運營。同樣的這些傳奇組織的影響力也侷限在華埠內，無法對接主流社會。

舊金山華埠最具影響力的商會中華總商會，7月完成了第109屆董事會的換屆，新任主席劉運方（Donald Luu）宣布，要致力於商會現代化改革、加強信息透明、善用青年領袖，維持與主流社會的聯結。他將應用直播、媒體平台等多方式，透明化商會的日常運作，讓更多年輕人了解商會，參與活動並服務於社區。

劉運方出生於中國廣西，80年代隨父母來到舊金山田德隆區生活，隨後搬至華埠平園的可負擔屋，在華埠長大。他就讀於舊金山市大、舊金山州立大學土木工程系，並在隨後創辦建築設計公司。

劉運方2010年遇到中華總商會前主席、已故社區僑領白蘭（Rose Pak），並在她的力薦下加入商會，開啟他的社區服務生涯。他多次提到白蘭對她人生的重要影響，他用「導師」、「織網人」、「她嫁給了華埠」等形容白蘭對於他和社區的影響。

在加入總商會的前十年，劉運方一直是活動策畫，協調每年農曆新年大遊行最終舞台的節目議程。得益於白蘭的細心指導，劉運方逐漸成長為總商會中的年輕領導力。

與劉運方同期參與總商會工作的年輕人，日後都成長為華埠重要的社區領袖，包括現任舊金山機場委員會主席、華協中心行政主任楊重賢，華裔 政治資深顧問何文健（David Ho）等。

在劉運方新的主席任期，他希望深化商會的改革，從而更加專業地為會員提供幫助。他坦言改變百年的商會不會立刻就有成效，擺在他面前的工作依舊繁重。

「我的目標是維持中華總商會的聲譽，讓總商會更加現代、開放和活躍。」劉運方說。

在新一屆的中華總商會董事會及監事會中，小於60歲的「年輕人」已經占到三分之一左右。面對如今華裔政治代表銳減的舊金山政壇，劉運方希望給予年輕一代更多鍛鍊、發揮領導力的機會，鼓勵年輕人加入商會、參與公共服務，確保華裔代表在社區中有更多參與和表現。