華裔助選團 支持拜登、賀錦麗連任

彭一玲（左二）表示，拜登與賀錦麗政府實現了當初競選時的承諾，幫助更多亞太裔發聲。(彭一玲提供)

美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）9日在拉斯維加斯的競選活動中，呼籲亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）選民支持拜登 賀錦麗的連任競選。加州 長期護理雇員工會（SEIU 2015）執行理事、民主委員會委員彭一玲（Elaine Peng） 與其他華裔助選團成員參與活動並表示，拜登與賀錦麗政府對亞太裔的支持是空前的，她們將繼續維持2020年初選時為其背書的決定。

賀錦麗表示，要確保AANHPI選民的聲音在選舉中被聽到。「亞太裔必須進入決策層。」

彭一玲表示，當天的競選活動有700多人參加，有來自全國各地的亞太裔支持者。她表示，拜登與賀錦麗政府實現了當初競選時的承諾。「在此以前，白宮從來沒有邀請AANHPI領袖參與慶祝，從來沒有慶祝農曆新年。這體現對亞太裔的重視。」彭一玲說，「拜登政府從每一個層面都大力推廣少數族裔多元化的影響力，幫助更多亞太裔發聲。」

彭一玲所在的加州長期護理雇員工會代表全國約190萬的醫護工、公共服務、和物業服務的股員，而其組織的華裔助選團在加州也擁有100多名成員。

在被問及拜登在總統辯論時的表現，是否會影響華裔選民對其支持的問題時，她表示，拜登在過去四年的管理中展現了領導力，並與自己的團隊緊密聯合，是「把穩舵的人。」

她表示，自己曾在白宮近距離接觸拜登，考慮到他早年患有口吃，並經歷大腦開顱手術，公眾演講並非拜登的強項。但在秩序穩定的發言中，拜登常常能表現出清晰的判斷力和決策力，而這對於一國領袖格外重要。

彭一玲認同拜登是一個顧大局的人，稱其是「將國運看做比生命還重要」，對他的精神和身體狀態完全有信心。