林繼明27日簽書會 分享「林來瘋」22堂教養課

林繼明新書發表會將於南灣中信福音中心舉行。（受訪者提供）

「林來瘋」林書豪 的啟蒙者──他的爸爸林繼明，利用夢想、信仰與陪伴三大原則，分享即使不打籃球的父母也受益無窮的22堂體育&教養課。

這是讓父母陪孩子實踐夢想的第一本書。

年輕時的林繼明有無可救藥的「籃球癮」，竟也讓孩子們愛上打籃球，父子從此有了共同興趣，進而展開不一樣的「追夢人生」。他所著新書「把夢想的問號變成驚嘆號！」就是記錄一位父親如何與孩子們一起築夢、追夢，以信仰為後盾，一路溫暖陪伴、實現夢想的圓夢之旅。

林繼明之前曾表示，在美國自己與太太對林書豪的教養屬於「分工合作」，林繼明帶孩子運動、或是數理加強，母親則是在教會協助工作，也讓孩子能夠保有信仰。林繼明說：「我們兩個是分工，但是做不同的事情，希望小孩從父母親身上得到優點，比較容易青出於藍。」林繼明也強調，自己從小就對孩子要求德、智、體、群並進，而美國教育也是注重平衡發展，社會整個大環境都是這種氛圍，比較容易出行行出狀元。

還有，有人對林繼明夫婦身高都不到170公分，却培育出191公分高個子的籃球高手甚感好奇。林繼明則表示，自己本來不會打籃球，是32歲到美國工作後才開始打。他也透露自己身高才167公分，而林書豪身高則有191公分，原因首先林書豪在美國長大、吃美國食物，第二自己在林書豪很小的時候就帶他運動，所以他的食量就會很好，然後到林書豪高中時吃得比較有營養，每星期總會吃一、兩次牛排，所以小孩子才長得特別高。

新書發表會將於南灣中信福音中心舉行。除了聆聽作者林爸分享著書心得，並有與聽眾討論互動環節，歡迎朋友踴躍參加。發表會時間為7月27日下午2時至4時 。1時30分開放進場。地點在中信福音中心。10975 N. Wolfe Road, #201A，Cupertino, CA 94014。電話：（408） 996-9220。