台灣華語文學習中心天樂語文學校 第1期結業

台灣華語文學習中心(TCML)天樂語文學校舉辦第一期結業式。（主辦單位提供）

台灣華語文學習中心(TCML)天樂語文學校日前在柏林甘（Burlingame）的San Mateo County Chinese School舉辦第一期結業式，共十位學員參與並完成課程，由金山灣區 僑教中心主任莊雅淑與校長葉陳秋涼共同頒發結業證書，現場觀禮師長與家人們都給予熱情掌聲，場面熱鬧溫馨。

莊雅淑表示，相當肯定天樂語文學校的教學成果，自從成立TCML以來，天樂語文學校致力於推廣華語文教育，提供優質師資、教材、學習環境和豐富多樣教學資源，學員不僅在具台灣特色的華語文教學中能夠學習華語基礎對話和技能，也同時體驗到台灣文化魅力。第一期華語文結業式是重要的里程碑，莊雅淑在會中致贈黑熊紋身貼紙禮盒及鑰匙圈，鼓勵並期許學員再接再厲，拓展第二外語能力。

天樂語文學校董事葉雲河表示，學員來自不同國家和背景，在TCML學習到豐富且充實的內容，學員們不僅學習發音、基礎語法和常用詞彙，另藉由文化課程了解台灣歷史、傳統習俗和節日，教學團隊將繼續秉持專業和熱情，為學員們提供了全方位的教學，協助學員在語言能力的提升。

結業中安排學員以自編劇本做自我介紹，用華語分享學習心得和未來計畫，並以「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等歌曲展現出華語文多元學習成效與樂趣。