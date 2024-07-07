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尹集成：樂善好施家風 發展助力

王繪灃／供稿
尹集成等尹氏後人及眷屬2014年返鄉合影留念。（受訪者提供）
尹集成等尹氏後人及眷屬2014年返鄉合影留念。（受訪者提供）

日前，筆者在美國國慶節來臨之際有幸採訪了尹集成先生，這位在美國取得巨大成就的麥當勞大王和創辦亞太公共事務聯盟（APAPA）的政治教育先鋒人物。在採訪中，尹集成深情地回憶了尹氏家族的歷史，講述了從他的祖父開始，家族精神如何一代代傳承，並成為他們在異國他鄉取得成功的重要基石。

尹氏家族幾代移民的腳步從來不停歇。尹家原居於山東，後來遷居湖南衡陽。為響應清朝政府的移民號召，尹氏家族先後有三支向四川遷徙。1726年，尹集成的先祖尹善昌依隨朝廷政策，加入到移民的潮流之中。他獨自一人背起母親，懷揣一卷佛經，從湖南衡陽老家動身，踏上了西去四川成都的漫長險途。

這段旅程長達1600多公里，步步艱辛。尹善昌和母親經歷了數月的風餐露宿，終於遷居到了當時還屬於邊遠地區的四川仁壽縣清水鄉。在那裡，他們不是災荒年間四處逃難的外鄉人，而是變賣了全部家產，千里奔波，輾轉來到此地開荒拓土、尋求發展機遇的本分農民。

尹善昌和母親在清水鄉艱苦創業，日出而作，日落而息，辛勤勞作。經過多年的努力，他們逐漸擁有了屬於自家的大片田產和林地，改變了自己的命運。尹家在視高鄉團壩子開墾、購置了大量田產，種植的樹木逐漸成材。自此，尹家的家業更加興旺，子孫有成，成為仁壽縣當地為數不多的名門望族。

尹家不僅在經濟上取得了巨大成功，還以樂善好施、廣結善緣聞名鄉里。遇到災年，他們會周濟受災的窮人。每逢過年，他們會悄悄把銅錢放在窮人家的大門口或窗臺上，幫助他們購買年貨。村裏有人得病，尹家會請來醫生診治。此外，尹家還在村裡建起一所私塾，供自家子弟和村裡的孩子們上學讀書，教師由尹家聘請，學堂的費用也由尹家承擔。

尹集成的祖父尹屬藩，生於清同治10年（1871年），在家中排行第三。儘管他的兩個兄長都通過了科舉考試，成為秀才，但家中缺少管理生計的人，家境逐漸衰落。尹屬藩也走上了科舉之路，儘管多次參加考試，僅考取了一個秀才，未能通過科舉獲取一官半職。然而，尹屬藩善於理財，經營頭腦靈活，使得尹家重新煥發了生機。

隨著家業的不斷壯大，兄弟三人需要分家獨立。分家時，尹屬藩讓兩個兄長先挑選良田和房舍，自己則選擇了較為貧瘠的田地和較少的房舍。憑藉著對自己能力的信心，尹屬藩毫無怨言，獨立撐起門戶。他在自己的田地裡精耕細作，改良土地和品種，增加產量，同時廣植樹木，為後代子孫積累財富。

尹屬藩不僅在農事和經商方面取得了成功，還積極參與地方事務，曾三次擔任縣里的財政官員。他在鄉里廣受尊重，成為地方上公認的鄉紳，協助處理鄉里糾紛，化解矛盾，促進地方和諧。他還重視文化教育，在村里設立尹氏學堂，並協助鄉里和縣里辦學，推動當地文風的盛行。

尹集成深知，自己在美國能夠取得如此成就，離不開家族精神的傳承和祖上的積德。他說：「祖宗積德，蔭及子孫。」尹氏家族的移民精神、樂善好施的家風，一直傳承到今天，並成為尹集成在美國發展的動力和支持。

尹集成等尹氏後人及眷屬2013年赴四川省眉山市仁壽縣視高鎮團壩子團聚。（受訪者提...
尹集成等尹氏後人及眷屬2013年赴四川省眉山市仁壽縣視高鎮團壩子團聚。（受訪者提供）

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