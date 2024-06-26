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北加州中華耆英聯合會歡慶「雙親節」表揚90歲耆英

【本報訊】
挑起新娘紅蓋頭的驚喜時刻。(北加中華耆英聯合會提供)
挑起新娘紅蓋頭的驚喜時刻。(北加中華耆英聯合會提供)

加州中華耆英聯合會日前舉辦今年的「雙親節」慶會。會長裘蕾蕾表示，為發揚傳統孝親敬老，北加州中華耆英聯合會每年均於5、6月間，舉辦母親與父親節的慶會， 今年除了表揚90歲耆英長者之外，並表揚結褵50年以上金婚伉儷10對、及60年以上鑽石婚4對，場面極度的溫馨及熱鬧，是一場相當成功的活動。

105歲幸福壽星陳萬桂華女士受表揚，與她的一位兒子兩位女兒合影。(北加中華耆英聯...
105歲幸福壽星陳萬桂華女士受表揚，與她的一位兒子兩位女兒合影。(北加中華耆英聯合會提供)

該會幾十位理事都認同，和諧的婚姻帶來溫馨的家庭，培養家庭成員茁長壯大，有功於安定社會。即使表揚活動細節繁瑣，工作小組花費大量時間，充滿熱忱地將整個活動辦得有聲有色。中華民國僑委會亦十分贊同這個理念，因此即予這個活動多方大力的支持。

表揚60年鑽石婚之一、金炎南、陳科震夫婦，金炎南是北加州中華耆英聯合會的創會人。...
表揚60年鑽石婚之一、金炎南、陳科震夫婦，金炎南是北加州中華耆英聯合會的創會人。(北加中華耆英聯合會提供)

當天有400多人參加，文教中心大廳爆滿。先由裘蕾蕾會長、中華民國駐舊金山經文處朱永昌副處長、南灣文教中心莊雅淑主任，等支持者致詞，接著表揚活動正式開始，15位90歲至105歲的耆英長者，都有孝順子孫陪同，接受表揚，場面十分溫馨。

表揚60年鑽石婚及50年金婚，主辦單位精心設計了復古的有趣場景，每位女生被打扮成古代新娘子，頭戴鳳冠髮飾及蓋上一塊紅蓋頭，男生們打扮成胸前繫上大紅緞製繡球的新郎倌。新郎們各用一根紅棒子，同時挑起自己新娘紅蓋頭的一剎那，是全場的高潮時刻，充滿了歡笑和幸福，大家直呼，當年結婚時，都沒有這般開心，好像時光倒流，又經過了一次結婚喜慶典禮。

大會除了有豐盛的午餐，還有精彩表演節目，包括耆英會大小型合唱，特色的民族舞蹈，葫蘆絲樂器演奏，卡拉OK舞會，抽獎等活動。當天耆英們歡樂度過一個愉快又屬於自己的節日。

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