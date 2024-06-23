APAPA創辦人尹集成 疫情期間貢獻良多

APAPA創辦人尹集成（左一）與夫人黃春芳（左二）接受獎牌。（尹集成提供）

在後疫情時代，人們逐漸回顧起那些在疫情期間為抗疫做出重大貢獻的個人和組織。近日筆者採訪了亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin），記錄他們在疫情期間不辭辛勞、迅速行動，為加州 緊急採購醫療物資，特別是口罩和呼吸器，做出的傑出貢獻。

疫情剛開始，加州首府沙加緬度的抗議活動已持續一周，由「Black Lives Matter Sacramento」組織領導的示威者反對員警暴行並呼籲改革，儘管沙加緬度市長史坦柏格承認變革帶來的不適感，並解釋部署國民警衛隊是為了應對首個周末的暴力抗議，抗議者仍在市長官邸外靜坐或躺下，要求更多實質性改革。

與此同時，州長紐森宣布，加州將分享呼吸器和數億個口罩給缺乏醫療物資的地區。這一決定是為應對新冠病毒的嚴重爆發，紐森強調，這不是政治，而是共同應對危機的需要。

在美國參議院健康委員會的聽證會上，官員卡德萊克透露，美國醫務人員急需35億個口罩，而當時庫存僅有約3500萬個，紐森迅速啟動特別行動小組「Special Operations Group」，在全球採購口罩。然而，疫情導致口罩需求激增，全球85%的醫用口罩產能集中在中國，這讓加州的防疫 任務變得更加艱巨。

在這個關鍵時刻，APAPA前主席暨創辦人尹集成和APAPA現任主席尹集憲迅速行動起來，利用他們在中國的廣泛人脈和商貿關係，透過與中國製造商的溝通，成功採購到了急需的醫療物資。儘管面臨複雜的國際貿易程序和巨大的資金需求，他們的努力最終確保了加州政府的防疫物資供應。

尹氏兄弟和APAPA組織全力支援加州防疫工作。他們的積極行動和採購努力得到了廣泛讚譽，為抗疫一線人員提供了數百萬個防護裝備。尹集成表示，這不僅是為了回報社會，更是為了在特殊時期為人民健康盡一份力。

尹氏家族在加州防疫工作中發揮了重要作用。他們通過與供貨方的反復溝通，確保了物資的及時到達和品質。面對巨大的資金需求，尹氏兄弟迅速動員資源，確保採購和運輸的順利進行。

在採購過程中，他們面臨的挑戰不僅包括複雜的國際貿易程序，還要解決巨大的資金需求。加州政府不能直接與中國製造商簽約或支付款項，這需要進行大規模的資金墊付。尹氏家族通過動員APAPA成員和華裔商界夥伴，成功籌集到了必要的資金，確保了防疫物資的順利採購和運輸。

尹氏家族的努力得到了媒體的廣泛報導和社會的高度認可。他們的貢獻不僅在於提供了急需的醫療物資，更在於展示了在危機時刻共同努力的重要性。尹集成先生強調，只有共同努力，我們的生活才能共同繁榮幸福，前途才會充滿光明。

尹氏家族的事蹟證明，在面對全球性危機時，團結和合作是克服困難的關鍵。他們的行動為加州乃至整個美國提供了寶貴的經驗和啟示。通過他們的努力，加州的防疫工作得到了有力支援，數百萬人民的健康得到了保障。在未來的日子裡，他們的貢獻將繼續激勵更多的人，為共同的幸福和繁榮而努力。