全美亞裔總商會西岸中心開啟 鼓勵亞裔申請資助

全美亞裔總商會總裁董繼玲與多位社區領袖在聖他克拉拉召開記者會，宣布全美亞裔總商會西岸中心正式開啟，並鼓勵亞裔社區參與資本協助計畫及多個資金補助計畫。（全美亞裔總商會提供）

全美亞裔 總商會總裁董繼玲（Chiling Tong）與多位社區領袖日前在聖他克拉拉召開記者會，宣布全美亞裔總商會西岸中心（Capital Readiness Program West Coast Hub）開啟，並鼓勵亞裔社區參與資本協助計畫及多個資金補助計畫。今年全美亞裔總商會將會在9月4日於聖他克拉拉舉行亞太裔中小企業高峰會（AAPISTRONG Conference），多間上市科技公司都會參與。

全球玉山科技協會榮譽理事長陳鈞亞、中華企業協會會長林美蓮、Benefit Tomorrow共同創辦人梅毅端、矽谷 美華科技商會榮譽會長賴積裕、AABC共同劊辦人賴淑娜、金山灣區華運會主委陳朝全、CIE理事長翁立波博士都參加當日宣傳活動。

全美亞裔總商會指出，副總統賀錦麗先前宣布少數族裔商業發展局資本協助計畫（Capital Readiness Program），共有43名商會及經濟發展組織獲獎成為項目執行組織，包括全美亞裔總商會、全國西裔商會、全國非裔商會等都在其中。

資本協助計畫是一項價值1億2500萬元的技術援助項目，是商務部為支持資金不足、尤其是落後地區中小型商家進行的最大投資 。獲獎者將啟動和運營企業孵化器或加速器，幫助申請融資有障礙的商家。

董繼玲以2024 AAPISTRONG餐廳基金（AAPI Restaurant Fund）項目舉例，全美亞太裔總商會宣布成立AAPISTRONG餐廳基金已經第四年，今年申請時間延至5月31日截止，以支持亞太裔擁有的餐廳。計畫由Grubhub贊助社區基金的資金補助。

她表示，由於餐廳行業面臨持續的經濟挑戰，希望亞太裔餐館企業家能夠通過這筆資金將改善基礎設施，以及電子商務和技術、員工福利和運營精簡等發展理念，將業務提升到一個新的水準。

「過去幾年中，我們亞太裔的餐廳表現了他們的韌性，並且能共同努力展望未來」，董繼玲感謝Grubhub對亞太裔餐廳的持續承諾、提供支助的機會，「Grubhub社區基金的資金補助，將為亞太裔餐廳的業主，提供擴展業務並達到新高峰的機會。」

她介紹，全國各地符合條件的亞太裔餐廳將能夠申請2萬5000元的資金補助。獎金會於年9月4日「ACE #AAPISTRONG」年會上頒發。

董繼玲說，2024 AAPI STRONG亞太裔中小企業高峰會將於9月4日在聖他克拉拉會議中心舉行。全美亞裔總商會高峰會是全美亞太裔企業家及領袖最大的商務會議之一。此次會議集合亞太裔企業家以及來自各地商會、合作夥伴和社區領袖，共同參與企業領導規畫和AI發展。

今年會議將於9月4日在聖他克拉拉會議中心舉行，由全球玉山科技協會榮譽理事長陳鈞亞擔任高峰會主席。陳鈞亞指出，今年亞太裔中小企業高峰會能在矽谷舉行，非常有意義。矽谷現在幾大科技公司，有愈來愈多都是亞裔背景或者亞裔領導的公司，例如Nvdia、AMD、美超微等，也希望更多人能參加峰會。