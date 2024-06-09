太浩湖熊出沒直闖校園草地 專家提醒看到熊別太激動
中谷地區楚魯克（Truckee）近日「有熊出沒」，而且還直接出現在校園中，令當地居民驚訝不已，因為繼之前加州首度發生人類被熊咬死的事件後，熊現在會在大白天的時間直接闖入人類生活，提醒人們自然生態改變，恐怕愈來愈多熊從山裡走出來。人們也開始擔心太多「熊出沒」，是否造成安全問題。
楚魯克位於沙加緬度以東，附近最知名的就是觀光勝地太浩湖。楚魯克高中橄欖球隊狼獾隊（Wolverines）4日下午正在進行防守訓練，並由教練艾文斯（Josh Ivens）帶隊，訓練到一半全場突然一陣騷動，所有正在訓練的球員全都停下動作，也有些年紀較輕、在場邊的學生們開始拿出手機狂錄影，原來是有一隻熊正跑過校園草地，且熊的毛髮還滴著水，感覺就是剛剛才在河邊撈魚，撈到全身都濕了。
艾文斯接受「舊金山紀事報」採訪時表示，那時是下午4時30分，當天也是中谷地區熱浪的時刻，陽光明媚、天空晴朗、氣溫飆高，全隊正在接受訓練，突然就看到熊出現在大家眼前。
他敘述，整起事件發生不過20秒的時間，當時他的主力球員們剛好在熊正在奔跑的路上，距離熊不到10碼，他非常緊張，擔心要是球員一個不小心很有可能會被熊攻擊，但他又不敢太大聲怕驚嚇到熊，於是他拚命提醒球員，要他們快點後退，讓熊跑過去。
艾文斯說，在靠近山區的地方，熊其實常常出沒，2007年他也在校園遇過熊，當時是一隻熊跳過體育場的圍欄，穿過練習場地，直接跑到對面樹林裡。他說，他自己家裡的監視攝影機也曾錄過有熊出現在家門口。
艾文斯說，社區中其實不時就有熊出現，幾年前社區裡曾出現一隻母熊帶著她的三隻小熊在附近徘徊，也經常出現在艾文斯的院子或車道上，或是去附近的餐廳垃圾桶翻找東西吃，但有時可以感覺到母熊會對人類居民表現出攻擊性。
太浩湖附近一直以來就有熊出沒，這件事也不會太令人意外，但因為近期公布加州首起被熊攻擊致死事件後，許多人就開始關心熊與人共處的問題，也提醒了人們城市與野生環境交界處往往帶來了意想不到的危機，尤其北加的中谷地區再往東就是內華達山區，愈靠近山區愈容易遇到這類的事件。
森林服務局楚魯克區巡邏員費舍爾表示，大多數居住在山區的人們都認為那個被熊咬死的事件，只是一場可怕的意外，但人們真的得注意與熊共處的問題，尤其是中谷、太浩湖一帶的熊已經「非常習慣」人類生活，有時也會闖入家中或運動場找食物，很多人拍到熊的影片，覺得很可愛，但人與熊的互動愈多，問題也容易愈嚴重，大家千萬不要忘記，熊仍是「高級掠食者」、「具有攻擊性」。
他分析， 相較之下，4日在楚魯克校園裡出現的那隻打斷橄欖球練習的熊並沒有威脅到任何人，應該只是路過，且教練們小心地要求球員移動到安全的地方，都是正確的動作，呼籲民眾，若看到熊不要太興奮或高興，安全至上，請以保護自身安全最為重要。
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