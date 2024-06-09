太浩湖熊出沒直闖校園草地 專家提醒看到熊別太激動

楚魯克（Truckee）近日「有熊出沒」，而且還直接出現在校園中。（翻攝自社群網站）

中谷地區楚魯克（Truckee）近日「有熊出沒」，而且還直接出現在校園中，令當地居民驚訝不已，因為繼之前加州 首度發生人類被熊咬死的事件後，熊現在會在大白天的時間直接闖入人類生活，提醒人們自然生態改變，恐怕愈來愈多熊從山裡走出來。人們也開始擔心太多「熊出沒」，是否造成安全問題。

楚魯克位於沙加緬度以東，附近最知名的就是觀光 勝地太浩湖。楚魯克高中橄欖球隊狼獾隊（Wolverines）4日下午正在進行防守訓練，並由教練艾文斯（Josh Ivens）帶隊，訓練到一半全場突然一陣騷動，所有正在訓練的球員全都停下動作，也有些年紀較輕、在場邊的學生們開始拿出手機狂錄影，原來是有一隻熊正跑過校園草地，且熊的毛髮還滴著水，感覺就是剛剛才在河邊撈魚，撈到全身都濕了。

艾文斯接受「舊金山 紀事報」採訪時表示，那時是下午4時30分，當天也是中谷地區熱浪的時刻，陽光明媚、天空晴朗、氣溫飆高，全隊正在接受訓練，突然就看到熊出現在大家眼前。

他敘述，整起事件發生不過20秒的時間，當時他的主力球員們剛好在熊正在奔跑的路上，距離熊不到10碼，他非常緊張，擔心要是球員一個不小心很有可能會被熊攻擊，但他又不敢太大聲怕驚嚇到熊，於是他拚命提醒球員，要他們快點後退，讓熊跑過去。

艾文斯說，在靠近山區的地方，熊其實常常出沒，2007年他也在校園遇過熊，當時是一隻熊跳過體育場的圍欄，穿過練習場地，直接跑到對面樹林裡。他說，他自己家裡的監視攝影機也曾錄過有熊出現在家門口。

艾文斯說，社區中其實不時就有熊出現，幾年前社區裡曾出現一隻母熊帶著她的三隻小熊在附近徘徊，也經常出現在艾文斯的院子或車道上，或是去附近的餐廳垃圾桶翻找東西吃，但有時可以感覺到母熊會對人類居民表現出攻擊性。

太浩湖附近一直以來就有熊出沒，這件事也不會太令人意外，但因為近期公布加州首起被熊攻擊致死事件後，許多人就開始關心熊與人共處的問題，也提醒了人們城市與野生環境交界處往往帶來了意想不到的危機，尤其北加的中谷地區再往東就是內華達山區，愈靠近山區愈容易遇到這類的事件。

森林服務局楚魯克區巡邏員費舍爾表示，大多數居住在山區的人們都認為那個被熊咬死的事件，只是一場可怕的意外，但人們真的得注意與熊共處的問題，尤其是中谷、太浩湖一帶的熊已經「非常習慣」人類生活，有時也會闖入家中或運動場找食物，很多人拍到熊的影片，覺得很可愛，但人與熊的互動愈多，問題也容易愈嚴重，大家千萬不要忘記，熊仍是「高級掠食者」、「具有攻擊性」。