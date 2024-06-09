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亞裔月落幕 APAPA勤跑活動增影響力

王繪灃／供稿
APAPA戴維斯分會在市政廳合影。（主辦單位提供）
APAPA戴維斯分會在市政廳合影。（主辦單位提供）

連日來，亞太公共事務聯盟（APAPA）馬不停蹄參與各種活動慶典，通過教育、參與和領導能力的培養，加強亞太裔美國人對政治和公共事務的影響。

APAPA的主要使命是通過培養下一代年輕領導人在公民服務和公共事務方面的技能，增強他們的能力。APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）表示，APAPA將繼續致力於通過教育和領導力培養，增強亞太裔美國人在政治和公共事務中的影響力，為社區的繁榮發展貢獻力量。

APAPA在5月亞裔月參加了許多文化活動。5月18日，APAPA總部與大沙加緬度分會參與納湯瑪斯國際夜市集市的剪綵活動，表達對亞裔美食文化的支持，此類活動不僅促進文化交流，還增加公眾對亞裔社區的了解和認同。

緊接著，尹立懷帶隊趕赴華盛頓DC，與當地分會主席Jacob Harrer等一起參加了白宮的WHIAANHPI慶祝活動，以及第30屆APAICS年度峰會和晚會。此次活動雲集眾多重量級嘉賓，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和脫口秀演員吉米·歐陽（Jimmy O. Yang）。

晚會上，他們見到主旨演講人美國總統拜登。尹立懷表示，見到所有亞洲國會議員並與許多社區領袖建立聯繫，令人深感鼓舞。

5月23日尹立懷又帶領團員參加美華協會沙市分會（OCA Sacramento Chapter）暨亞太美國宣導者協會，舉辦的第29屆年度龍舟慶典。

APAPA支持美華協會能夠繼續進行暑期實習、公民參與、年輕專業人士指導、領導力發展、教育論壇和其他當地項目。尹立懷表示，端午節是反思對社區忠誠和承諾重要性的時刻，這樣的活動不僅傳承文化傳統，還增強社區凝聚力。

近日，APAPA大衛斯分會領導人非常榮幸地收到大衛斯市頒發的亞裔傳統月公告。APAPA總部代表大衛斯的AANHPI社區接受這一公告。該公告不僅頌揚了亞裔社區的豐富多樣性，而且肯定了亞裔美國人在歷史和未來中的獨創性、韌性和貢獻。

為了慶祝這一榮譽，APAPA在大衛斯國際之家舉行亞洲傳統慶典和實習招待會。這是一個充滿活力的夜晚，融合文化和社區參與，展示美味的菲律賓美食和令人驚歎的文化表演。

APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）在華盛頓與國會議員劉雲平...
APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）在華盛頓與國會議員劉雲平等合影。（主辦單位提供）

亞裔 端午節 拜登

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